Legendarno lijevo krilo vratilo se tamo gdje je sve krenulo

Legendarni Manuel Štrlek (37) vratio se u Rukometni klub Zagreb, potvrđeno je i službeno.

- Nakon bogate međunarodne karijere, jedan od velikana hrvatskog rukometa, osvajač brojnih trofeja u raznim međunarodnim natjecanjima, vrhunsko krilo koje svojim igrama godinama inspirira generacije, vraća se tamo gdje je sve počelo. Iskustvo, kvaliteta, karakter & pobjednički mentalitet stižu u Zagrebovu svlačionicu, a navijači ponovno imaju priliku gledati legendu hrvatskog rukometa na domaćim terenima, nakon što je prethodno nosio i dres Nexea - ističi na stranicama Hrvatskog rukometnog saveza.

Štrlek je najveći trag ostavio u poljskom Kielceu gdje je proveo šest godina te je s njima 2016. godine osvojio Ligu prvaka kada je proglašen najboljim krilom svijeta. Igrao je još za Veszprem, Nexe, a zadnji angažman imao je u viceprvaku Europe Füchse Berlinu.

- Posebno nas veseli vidjeti godinama dobitnu kombinaciju Igora Karačića i Manuela Štrleka, sada i u klupskom dresu. Sigurni smo i da njihov dugogodišnji suigrač i prijatelj, Domagoj Duvnjak sve posebno prati iz Kiela - ističu iz HRS-a.