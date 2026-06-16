Obavijesti

Sport

Komentari 0
MANUEL ŠTRLEK

Legendarno lijevo krilo vratilo se tamo gdje je sve krenulo

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Legendarno lijevo krilo vratilo se tamo gdje je sve krenulo
Foto: Jozo Cabraja / kolektiff

Najveći trag ostavio u poljskom Kielceu gdje je proveo šest godina te je s njima 2016. godine osvojio Ligu prvaka.

Admiral

Legendarni Manuel Štrlek (37) vratio se u Rukometni klub Zagreb, potvrđeno je i službeno. 

- Nakon bogate međunarodne karijere, jedan od velikana hrvatskog rukometa, osvajač brojnih trofeja u raznim međunarodnim natjecanjima, vrhunsko krilo koje svojim igrama godinama inspirira generacije, vraća se tamo gdje je sve počelo. Iskustvo, kvaliteta, karakter & pobjednički mentalitet stižu u Zagrebovu svlačionicu, a navijači ponovno imaju priliku gledati legendu hrvatskog rukometa na domaćim terenima, nakon što je prethodno nosio i dres Nexea - ističi na stranicama Hrvatskog rukometnog saveza. 

Štrlek je najveći trag ostavio u poljskom Kielceu gdje je proveo šest godina te je s njima 2016. godine osvojio Ligu prvaka kada je proglašen najboljim krilom svijeta. Igrao je još za Veszprem, Nexe, a zadnji angažman imao je u viceprvaku Europe Füchse Berlinu.

- Posebno nas veseli vidjeti godinama dobitnu kombinaciju Igora Karačića i Manuela Štrleka, sada i u klupskom dresu. Sigurni smo i da njihov dugogodišnji suigrač i prijatelj, Domagoj Duvnjak sve posebno prati iz Kiela - ističu iz HRS-a. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati svih utakmica. Tko danas igra?

SP 2026. u Kanadi, SAD-u i Meksiku donosi novi format s 48 ekipa! Hoće li Hrvatska ponovno osvojiti medalju? Sve je počelo 11. lipnja, a finale je 19. srpnja
UŽIVO Transferi: Ivan Jurić je službeno opet u Italiji, stoper Real Madrida produžio vjernost
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Ivan Jurić je službeno opet u Italiji, stoper Real Madrida produžio vjernost

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
Španjolska - Zelenortski O. 0-0: Kakav šok za 'furiju' na početku SP-a! Bod protiv autsajdera
BEZ POBJEDNIKA

Španjolska - Zelenortski O. 0-0: Kakav šok za 'furiju' na početku SP-a! Bod protiv autsajdera

U skupini H sastaju se Španjolska i Zelenortski Otoci. U utakmici nije bilo golova, a najviše se istaknuo golman debitantske momčadi na SP-u Vozinha koji je povezao nekoliko sjajnih obrana

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026