Legende hvale Luku! Ferdinand: Pa to što radi je ilegalno; Henry u nevjerici: Tip ima 50 godina

To dodavanje Luke Modrića razlog je zašto sam izgubio glas! To što on radi... ma, to je ilegalno! Vrištao sam Luka, Muka, kako god da mu je ime. Fenomenalno, objasnio je komentator BT sporta i legendarni stoper Manchester Uniteda i engleske nogometne reprezentacije Rio Ferdinand (43) o partiji kapetana hrvatske nogometne reprezentacije u 'porazu' protiv Chelseaja (2-3) i prolaska u polufinale Lige prvaka.

Ima 36 godina, a igra, reklo bi se, k'o da mu je 20. Nevjerojatna lakoća pokreta, čudesno razmišljanje i na kraju sama egzekucija ideje nešto je što dugi niz godina krasi Luku, a kao vino, s godinama samo postaje sve bolji i kad smo pomislili da je pokazao gotovo sve, on opet iz šešira izvuće neki magični trenutak.

Nije samo Rio zapljeskao maestru, već je to napravila i legenda Arsenala Thierry Henry (44) koji je pohvalio sunarodnjaka i Brazilca Rodryga koji je zabio za produžetak, dok je za Modrića imao birane riječi.

- Svaka čast Benzemi i Rodrygu, moramo pričati o njihovim lijepim golovima, ali Luka Modrić... Molim te, prestani! Taj tip ima 50 godina! Zašto i dalje može izvoditi ovakve poteze? To je čudesno - rekao je Henry.

Da, Luka i dalje oduševljava, a morat će Real dobro razmisliti kad će tražiti njegovu zamjenu. No, i dalje svi možemo uživati u majstorijama...

