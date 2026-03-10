Legende Reala Ramos i Modrić ponovno su bile zajedno. Nakon derbija Milana i Intera, španjolski stoper i hrvatski kapetan uživali su u kratkom druženju. Ramos je trenutačno bez kluba i zato ima slobodnog vremena
Legende Reala opet zajedno: On je pravi brat i dar nogometa
Dvije legende Real Madrida Sergio Ramos (39) i Luka Modrić (39) našle su se nakon talijanskog derbija 28. kola Serie A između Milana i Intera. 'Rossoneri' su pobijedili 1-0 golom Pervisa Estupinana u 35. minuti utakmice. 'Nerazzurri' su prvi na ljestvici sa sedam bodova više od gradskih rivala, a do kraja je ostalo 10 kola.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Španjolski stoper dobio je specijalnu pozivnicu od hrvatskog kapetana. Veznjak je imao 60 ulaznica na raspolaganju, a mnogi mediji navode kako je pozvan bio i nekadašnji 'vatreni' Mario Mandžukić (39).
Ramos i Modrić u karijeri su odigrali zajedno 282 utakmice u Madridu i sudjelovali su u kreaciji sedam golova, a jedan od njih bio je u finalu Lige prvaka protiv Atletico Madrida 2014. godine. Sveukupno su zajedno na terenu proveli 21,008 minuta ili 350 sati te za 'kraljevski klub' osvojili 14 trofeja.
Ramos je trenutačno bez kluba, a zadnje je igrao u meksičkom Monterreyu. U karijeri je još nastupao za Sevillu i PSG, a u španjolskom dresu odigrao je 180 utakmica i zabio 23 gola. Dva puta je bio europski i jednom svjetski prvak.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+