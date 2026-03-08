Velikodušni Modrić poklonio 60 ulaznica za derbi! Jedna otišla u ruke legendarnom 'vatrenom'

Uoči jednog legendarnog derbija između Milana i Intera, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (40) pobrinuo se da na tribinama kultnog San Sira ima posebnu i brojnu podršku. Prema informacijama koje je prvi objavio talijanski Sky Sport, a prenijeli su i brojni drugi mediji, hrvatski maestro kupio je čak 60 ulaznica kako bi na derbiju ugostio članove svoje obitelji i najuži krug prijatelja.

Oni su za ovu veliku prigodu doputovali iz Hrvatske, a sve kako bi s tribina pružili podršku Luki i njegovim "rossonerima" u jednoj od ključnih utakmica sezone. Među Modrićevim uzvanicima ističe se jedno posebno ime, legendarni hrvatski napadač Mario Mandžukić.

Modrić i Mandžukić dugogodišnji su prijatelji i suigrači iz reprezentacije s kojom su ispisali povijest, dosegnuvši finale Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Njihovo prijateljstvo seže i izvan terena, a talijanski mediji navode kako je Mandžukić proteklih dana bio gost u Modrićevom domu u Milanu.

Na današnji dan, 11. srpnja, godine 2018. ostvarena je najveća pobjeda u povijesti hrvatskog nogometa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Mandžukić je i sam nakratko bio član Milana, u drugom dijelu sezone 2020./21., no zbog problema s ozljedama tada nije dobio priliku zaigrati u gradskom derbiju. Prije dolaska na San Siro, bivši napadač Juventusa posjetio je i Torino, gdje je na Allianz Stadiumu pratio utakmicu između Juventusa i Pise.

Posljednji ples na San Siru?

Ova Modrićeva gesta dobiva na težini u kontekstu medijskih nagađanja da bi mu ovo mogao biti i posljednji milanski derbi u karijeri. Naime, slavni hrvatski veznjak ima 40 godina i ugovor s Milanom koji istječe na kraju tekuće sezone.

Iako postoji opcija produljenja suradnje do ljeta 2027. godine, njegova budućnost u crveno-crnom dresu i dalje je neizvjesna. Želja da okupi najbliže na ovako velikoj utakmici za mnoge je znak da želi podijeliti trenutak za pamćenje, možda i oproštajni.