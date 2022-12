Legla je, namazala se, pa su onda došli Hrvati: 'Bježite ljudi, bježite iz grada...' I pobjegla je

More, plaža i - Hrvati! To je već postalo pravilo kada igra Hrvatska. More hrvatskih navijača i na dan četvrtfinala protiv Brazila okupiralo je plažu oko hotela u kojem su hrvatski nogometaši i još jednom razvili golemu 200-metarsku hrvatsku zastavu...

No, nije baš svima do navijanja, nogometa i glasnih navijača. Jedna žena morala je prekinuti svoje uživanje kada su se oko nje pojavili Hrvati. Jednostavno se digla i napustila svoju ležaljku...

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Inače, do naših navijača tijekom prijepodneva spustio se i Dejan Lovren.

- Ljudi, hvala vam puno. Vidimo se - poručio je Lovren.

Najčitaniji članci