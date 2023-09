Leko: Bio sam lud u zadnjoj minuti! Pao je kamen, ali od sutra je dvije tone na leđima

Turbulentan i težak bio je protekli tjedan za hajdučki puk. Poraz od Gorice narušio je atmosferu na Poljudu, a momčad je upala u veliku krizu. Utakmica protiv Lokomotive bila je puno više od tri boda, prilika Ivanu Leki i njegovim igračima da pokažu da imaju kvalitetu za naslov prvaka, ali i da se vrate na pobjednički kolosijek te vrate pozitivnu atmosferu oko kluba tjedan dana uoči derbija s Dinamom. Uz puno muke, čemu je kumova i veliki pritisak, misija je uspješno izvršena.

Hajduk je u 9. kolu HNL-a pobijedio Lokomotivu (1-0) i došao do šeste pobjede u prvenstvu. Splićani su dominirali, stvarali šanse i promašivali zicere, pogotovo u drugom poluvremenu, a utakmicu je riješio Emir Sahiti koji je zabio fenomenalan gol u 77. minuti za 1-0 i bitnu pobjedu.

Treneru Ivanu Leki pao je ogroman teret s leđa. Bila je ovo izuzetno važna utakmica u kojoj je Hajduk uspio vratiti mir i prekinuti strmoglavi pad prema provaliji.

Je li pao kamen sa srca nakon dva poraza?

- Sretan sam i zadovoljan, pao je kamen s leđa, ali sutra je opet kamen od dvije tone na leđima. Ako nisi na to spreman, ne možeš raditi u Hajduku. Sretan sam i zadovoljan, bila je teška situacija, radilo se dobro i onda te sreća pogleda. I opet psihološki tik, daš gol, VAR ti ga poništi... Guraš dalje, sreća te posluži, vjerujem da smo bili bolji, večeras ćemo uživati, a od sutra glavu dolje, spusti se u rudnik i nastavi raditi kao pas... Bila je muka, dva su razloga. Ušao je nemir jer nismo bili pravi i nismo zaslužili pobjedu i milijun dilema. A drugi razlog je teren koji je očajan. Nama balun ne ide dobro, najprije bakterija, pa vrućina, pa jutros poplava... Kad je teren dobar odgovara momčadi koja dominira.

U nedjelju je Dinamo?

- Najbitnija utakmica, najveći derbi, oni su dobri, mi smo dobri, i jedni i drugi želimo puno, stadion pun, oni će htjeti pokazati inat, mi prkos... Želimo da to bude pravo, pa što Bog da.

Trajkovski i Žaper?

- Zadovoljan sam, nose nešto novo, vidiš da je to nešto, ti momci moraju trenirati, moraš ih uklopiti, a moraš dobiti svaku sljedeću utakmicu. Da je danas ostalo 0-0, ne pita te nitko ništa.

Sahiti?

- Ja vjerujem da gore netko sve vidi. Prvih deset utakmica nula golova i nula asista, kao trener Hajduka moraš ga maknuti. Ali ja ga nisam maknuo jer sam vidio kako je radio i grizao travu. Svi se tresemo, ne ide i tko ga zabije – Emir. Drago mi je da ga nisam maknuo, iako je to zaslužio prije par kola.

Lokomotiva je bila dobra?

- Mladi su, trče, imaju tempo, igraju jako direktno i to nama ne paša već godinama. Lani su nas izmeli, mogli su nam dati pet golova, upozoravali smo i znali što nas čeka, uspjeli smo razbiti njihov tempo i sačuvati se od tranzicije i prekida. Imaju pet frajera od 190 i više. Dobro smo to branili, znali smo da su nezgodni i drago mi je da smo uspjeli. Oni su takav klub, stalno izmisle neke nove igrače, a igraju dobar i pošten nogomet kakav ja volim gledati.

Je li bilo panike malo na kraju?

- Je, ja sam lud, dva šuta iz peterca u zadnjoj minuti. Momčadi s toliko iskustva, osam frajera s milijun utakmica, njih šest blokira šut, a dva slobodna na drugoj stativi. Ali sreća se zasluži, dali smo sve, ovaj tjedan je kao finale nakon svega.

Što bi bilo dobro za dalje?

- Svaki dan biti bolji, a to nastojim i s igračima, učiti i biti bolji. Kad prestaneš biti samokritičan, onda je gotovo. Talent, CV, sve je to dobro, ali ako ne ideš sa strašću i energijom, onda se ne vidi ni kvaliteta, onda si 50-50 sa suparnikom pa te ni sreća neće. Kad te potrefi i dobiješ devet za redom, svi pričaju da si majstor, a nije to bilo tako dobro, pa te klepi i spusti na zemlju brzinom munje. A kad igraš, kad daješ sve od sebe, kad jedeš travu, onda te i nagradi...

Čabraja: Volio bih da je Hajduk pobijedio Goricu i Istru

Hajduk je dominirao cijelim susretom, ali Lokomotiva je mogla do boda u završnici.

. Prvih 45 minuta mislim da je bila utakmica egal, Hajduk nije izradio nijednu pravu priliku. Izlaskom Mudržaije koji se vratio nakon povrede, a imao je i žuti karton, Hajduk je bio bolji. Postigli su gol, imali smo i mi neke naše prilike... Hajduk je zasluženo pobijedio. Volio bih da su oni pobijedili zadnje dvije utakmice jer su protiv nas imali više žara i želje za pobjedu nego što bi to bilo inače - rekao je trener Lokomotive Silvio Čabraja.

Niste se došli braniti u Split?

- Ako izračunate u odnosu na zadnju pobjedu fali nam šest – sedam igrača, Aliyu, Kulenović, Stipetić, Kačavenda, Stojković... Mi smo takav klub, ode nam osam igrača i mi moramo slagati novu vrijednost. Ovdje ima dosta mladih igrača koji su 2003. godište i koji će na proljeće biti kud i kamo bolji... To je naša stvarnost, imamo igrače koje moramo proizvesti.

Kako vidite idući derbi Hajduka i Dinama i može li Hajduk biti prvak?

- Hajduk je ozbiljna momčad, ove dvije utakmice koje je izgubio dogode se. Da su dobili gol od nas u 94. minuti bila bi tragedija, a bili su bolji... Vjerujem da će i Dinamo po svojoj kvaliteti proći jednako s nama. Što se tiče derbija, sve je moguće...