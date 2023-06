Leko ima viziju i kostur, ali ima li Hajduk novca za pojačanja?

Ne možemo biti zadovoljni rezultatom i izvedbom. Ovo jesu pripreme, ali ovo je daleko od nečega čemu mi težimo, kazao je nakon ogleda sa Spartakom iz Trnave Zvonimir Šarlija.

Novi Hajdukov stoper bio je samokritičan, u prvom redu zbog toga što je do prve službene utakmice ostalo još svega dva tjedna a Hajduk je na početku procesa uigravanja. Sretna je okolnost što Ivan Leko ima jasnu ideju igre i kostur momčadi iz prošle sezone, ali utakmica protiv Spartaka otkrila je i da ima dosta stvari na kojima mora poraditi.



- Dali smo priliku svima, pa i momcima koji su došli s posudbi, da vidimo što nam mogu dati. Zato smo i izveli šarolike momčadi koje nikad nisu ni igrale ni trenirale skupa. Sve jer to svjesno napravljeno kako bi kroz desetak dana imali jasniju sliku s kim možemo računati. Mogli smo vidjeti dosta dobrih stvari, i neke koje moraju biti puno bolje, ali kad budemo kompletni i naš nogomet će sigurno biti bolji – kazao je Leko, koji protiv Spartaka nije imao na raspolaganju Lovru Kalinića, Niku Sigura, Dina Mikanovića, Josipa Eleza, Marka Livaju, Jana Mlakara...

Foto: Hajduk

Zato je dao priliku preostalim igračima, podijelio ih u dvije momčadi, svakome po 45 minuta, dovoljno da se dobije dojam o onome što trener Hajduka planira. Leko je očito shvatio kako postojećem kadru najbolje odgovara sustav 4-2-3-1, odnosno inačice istog sustava. Jasno je to bilo i iz njegovih najava krajem prošle sezone, pa i činjenice da za jednoga Nikolu Kalinića nema mjesta u svlačionici, kao i onoga što smo vidjeli protiv Spartaka. Leko je inzistirao je na igri od noge do noge, na posjedu i probijanju bokova, a po potrebi su stoperi dugim loptama tražili isturenog napadača, što su protiv Spartaka bili Filip Čuić i Mate Antunović, a kroz sezonu će biti Livaja.

Foto: Hajduk

Što se tiče igračkog kadra, i tu je situacija manje – više definirana, momčad je tu, ali joj nasušno nedostaje nekoliko pojačanja. Kad bi se sutra igrala utakmica Superkupa poprilično je jasno s kojim bi kadrom Leko krenuo u borbu za prvi trofej sezone. Ivan Lučić je prvi golman, barem do povratka kapetana Kalinića, Sigur će biti desni bek bez konkurencije, jer Mikanovića čeka barem još mjesec dana pauze, dok je na lijevoj strani prvi i jedni izbor Dario Melnjak. Stoperske pozicije za sada okupiraju iskusni Ferro i Šarlija, tu su i nadareni Dominik Prpić i Luka Vušković, a čeka se oporavak Eleza koji je u prošlosti bio nominalno prvi izbor većini trenera.

U trokutu u veznom redu sigurne pozicije trebali bi imati Filip Krovinović, Rokas Pukštas i Yassine Benrahou, dok bi Anthony Kalik i Lukas Grgić trebali pomagati s klupe. Evidentno je da bi Hajduku pod svaku cijenu trebao barem još jedan kvalitetan igrač u veznom redu. Možda je to i Sigur, za kojeg je Leko rekao da je bolji vezni nego bočni igrač, ali u tom bi slučaju čelnici kluba morali dovesti još jednog kvalitetnog desnog beka.

Foto: Hajduk

Na krilima Leko ima više opcija, Emira Sahitija i Jana Mlakara koje je koristio i u prošloj sezoni, s tim da je Mlakar ipak centarfor, tu su i povratnici Madžid Šošić i Ivan Dolček, s kojima tek treba vidjeti hoće li ostati te novopridošli Leon Dajaku. Dolček je protiv Spartaka pokazao najviše i istakao kandidaturu za mjesto u postavi. U špici je mjesto rezervirano za Livaju, dok će se Mate Antunović i Filip Čuić boriti za ostanak u momčadi i poziciju njegove alternative.

Foto: Hajduk

Momčad je na papiru posložena, no za iskorak koji se najavljuje dvojac Jakobušić & Nikoličius morao bi dovesti još nekoliko kvalitetnih igrača, prije svega na bočnim pozicijama i u vezi. Ima li Hajduk za to novac, odnosno, hoće li ga namaknuti prodajom Vuškovića, Sahitija, Mlakara, Dolčeka... za sada je pitanje bez odgovora. U svakom slučaju to bi morali biti kvalitetni igrači koji su odmah spremni i sposobni napraviti razliku, a ne malo poznati igrači s kojima ili pogodiš, kao što je slučaj s Benrahouom, ili promašiš, kao primjerice s Anellom. U toj klasi je za sada i Dajaku, tek će se vidjeti je li on tek prinova ili pak pravo pojačanje. Leko ima viziju igre i kostur momčadi, ali mu nedostaje par pravih igrača za najavljeni iskorak i vrijeme, Hajduka u prvih mjesec dana sezone čeka šest velikih utakmica, Superkup, tri prvenstvena derbija i dva europska ogleda....

Foto: Hajduk

Leko je na prvu prozivku pozvao 29 igrača, među njima i desetak juniora koji su ove godine napravili povijesni uspjeh i plasirali se u Finale Lige prvaka. Mjesto u momčadi osigurali su Sigur, Prpić, Vušković i Pukštas, dok se ostali moraju boriti i čekati rasplet prijelaznog roka... Sigurno da u Antunoviću, Capanu, Hrgoviću, Brajkoviću, Ćubeliću, Vrciću, Buljanu... Hajduk ima veliku vrijednost koju ne bi smio zanemariti, i na Leki je da pronađe balans između starijih i iskusnijih te mladih i talentiranih igrača...