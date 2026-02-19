Obavijesti

TRENER CLUB BRUGGEA

Leko: Mogli smo i pobijediti Atletico, sretan sam i ponosan

Piše Petar Božičević,
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Vratili smo se u utakmicu jer smo vjerovali i riskirali. S time da bih rekao da smo i u prvom poluvremenu igrali dobro. Nismo zaslužili 0:2 na poluvremenu, bila su to dva sretna gola za njih, kazao je Leko nakon utakmice

Club Brugge i Atletico Madrid odigrali su 3-3 u prvoj utakmici playoff runde Lige prvaka, a trener domaćih Ivan Leko podijelio je dojmove nakon utakmice. 

- Prvi osjećaj koji imam je osjećaj sreće i ponosa na igrače, sve igrače i kemiju koju smo imali na terenu u teškoj utakmici. Loše je započela za nas, najstrožom kaznom odmah na početku utakmice, a drugi smo gol primili u zadnjim sekundama prvog dijela. Nije se lako vratiti protiv Atletica, ali vratili smo se - rekao je trener Club Bruggea i dodao:

- Zaslužili smo vratiti se, igrali smo dobro, stvarali šanse, naša energija, presing i obrana bili su dobri, a onda smo nesretno pali u zaostatak 2:3. Još smo se jednom uspjeli vratiti i otud sreća i ponos. S druge strane sam malo i tužan jer smo nakon ovakve utakmice mogli i pobijediti. 

UEFA Champions League - Play Off - First Leg - Club Brugge v Atletico Madrid
Foto: Maurice van Steen/REUTERS

Atletico je imao prednost 0-2 nakon prvog poluvremena pa i 2-3 u 79. minuti, ali Tzolis je u 89. zabio za konačnih 3-3. 

- Vratili smo se u utakmicu jer smo vjerovali i riskirali. S time da bih rekao da smo i u prvom poluvremenu igrali dobro. Nismo zaslužili 0:2 na poluvremenu, bila su to dva sretna gola za njih. Nastavili smo s još više energije i rizika, a kad si hrabar, stiže i nagrada. Ovo je bilo zasluženih 3:3 - zaključio je Leko. 

Uzvratna utakmica igra se 24. veljače u Madridu. 

