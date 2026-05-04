Leko nakon pobjede: Činilo se da je gotovo, ali smo vjerovali

Hrvatski nogometni trener Ivan Leko s Club Bruggeom je pobijedio na gostovanju Anderlecht s 3-1 i time u nedjelju navečer preuzeo prvo mjesto u belgijskom prvenstvu, četiri kola prije kraja.

„Prije dva tjedna činilo se da je sve gotovo, da je Union SG prvak, ali stvorili smo osjećaj da se može. Vjerovali smo u preokret“, izjavio je Leko na konferenciji za medije u Bruxellesu.

Club Brugge je, naime, iskoristio subotnji poraz dosad vodećeg Union SG-a s 1-2 na gostovanju kod trećeplasiranog Sint-Truidensea.

„Tu utakmicu nisam gledao jer puno energije iziskuje nešto na što ne možeš utjecati. Supruga mi je rekla rezultat“, rekao je hrvatski trener. Club Brugge sada ima 47 bodova, a Union SG 46. Slijede Sint-Truidense s 39 i Anderlecht s 28.

Derbi belgijskog nogometa između Anderlechta i Club Bruggea na Lotto stadionu pred 21.500 gledatelja kasnio je nekoliko minuta dok se nije razišao ljubičasti dim koji su ispustili domaći navijači iza južne tribine.

Gosti iz Bruggea poveli su već u osmoj minuti kada je na kišom natopljenom terenu Anderlechtov branič Mathys Angeli skrenuo loptu u vlastitu mrežu, nakon što je bila poslana nisko s desne strane.

„Dobro smo počeli“, naglasio je Leko. „Ovdje moraš biti 100 posto spreman i iskoristiti trenutak“, dodao je.

Već tri minute kasnije moglo je biti 2-0, ali je krilni grčki igrač Christos Tzolis pogodio stativu nakon što je izašao sam ispred domaćeg vratara Colina Coosemansa, a nakon što je pobjegao nesretnom Angeliju.

Vratar Club Bruggea, Nordin Jackers, stradao je u jednom duelu pa je u 20. minuti iznesen na nosilima, ali to nije promijenilo tijek događaja na terenu gdje su Flamanci nastavili dominirati. U 58. minuti povećali su vodstvo kada je Anderlechtova obrana loše pokušala iznijeti loptu, a natrčali napadač Carlos Forbs iskoristio dodavanje iz blizine.

Club Brugge je dvije minute kasnije povisio na 3-0 poslije kontranapada po lijevoj strani kada je Tzolis pogodio suprotni donji kut. Gosti su imali još dvije stopostotne prilike, no nisu uspjeli potpuno dotući grogiranog domaćina.

Anderlecht je u 83. minuti „ušminkao“ rezultat pogotkom srpskog napadača Mihajla Cvetkovića iz blizine nakon dobro odigrane akcije. Leko je ljutito gestikulirao prema svojim igračima, a onda je uslijedio još jedan opasan udarac, no srećom po njega vratar je zaustavio udarac veznjaka Cesara Huerte.

„Zasluženo smo pobijedili. Moglo je biti i uvjerljivije“, napomenuo je Leko. Dodao je da će od sutra već biti usredotočen na iduću utakmicu.

Leko je u prosincu preuzeo klupu Club Bruggea, a sada mu se smiješi naslov prvaka s obzirom na povoljan raspored do kraja. Tri od četiri preostale utakmice igra doma, među kojima i možda ključni dvoboj s Unionom SG 17. svibnja. Union, koji već neko vrijeme zbog ozljede nema prvog napadača, kanadskog reprezentativca Promise Davida, tri dana ranije će igrati finale Kupa s Anderlechtom. Tada bi mu se trebao vratiti drugi ozlijeđeni napadač, 22-godišnji Mateo Biondić. Hrvat zbog puknuća kosti lijeve ruke nije nastupio u zadnje dvije utakmice.

Leko je upozorio da "ništa još nije gotovo" u belgijskom prvenstvu. „Kada se čini da je sve dobro, bude opasno. Jedna utakmica može sve promijeniti“, zaključio je.