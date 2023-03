Leko: 'Poznavajući Livaju, on će napraviti sve da igra u Šibeniku a ako ne može, igrat će Kalinić'

Pitanje koje muči sve navijače Hajduka još od subote i reprezentativnog ogleda s Walesom, a to je pitanje hoće li Marko Livaja konkurirati za utakmicu u Šibeniku, nije danas razriješio ni Ivan Leko. Livaja se ozlijedio nakon pola sata utakmice i šepajući i držeći za bok izašao je iz igre.

- Kad je Livaja morao izaći iz igre možete misliti kakva je bol bila. To je igrač koji živi za igranje, pogotovo za reprezentaciju, ima jako tijelo... Mi se još nadamo da može biti s nama, do danas nije trenirao, vidjet ćemo kako će biti danas. On je jako važan za nas, ne samo kao igrač, nego i više od toga, kao vođa. Imamo problem i sa Sahitijem, to je igrač koji nam je ovoga proljeća trebao biti ključan, ali ga nemamo. Već dva mjeseca ga boli. On ima karakter, želi, ali ne može. Nije trenirao, ako i bude uz momčad, to je daleko od nekog nivoa koji bi bio potreban. Nema ni Prpića, Grgića nema zbog kartona, Kalika nema isto, Elez i Kalinić standardno.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL

Koliki je postotak da Livaja zaigra i ako ne može on ulazi li Nikola Kalinić?

- Moja je želja i želja svih nas 200%, a znam da isto to želi i Marko. Ako bol bude takva da bude moguće, on će igrati, ako ne, igrat će Nikola koji jako dobro trenira, tu nema dileme.

Hoće li se njegov eventualni izostanak jako odraziti na nastup momčadi?

- Volio bih da ne, ali to je naš najbolji igrač, glavni igrač, kad maknete Benzemu ili Halanda iz momčadi, to nisu iste momčadi. Mi smo teško pobjeđivali bez marka i ranije i to igra ulogu i u glavama igrača. Trenirali smo bez njega, spremamo se bez njega ako bude trebalo, Kale je tu i pokušat ćemo 11 na 11 dati sve. Iako, poznavajući Marka, on će dati sve od sebe da zaigra.

Ako ne bude Livaje, je li Krovinović taj koji bi trebao povesti momčad?

- On je jedna od tri – četiri naša najbolja igrača, treba ponijeti svoj dio odgovornosti, s Livajom ili bez njega. On je taj koji kad je najteže mora uzeti odgovornost na sebe, jer pravi igrači su tu kad je najteže.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Startali ste pobjedom nad Šibenikom na Poljudu?

- Bit će teška utakmica, imamo suparnika koji je s ovim trenerom krenuo u sezonu, sada se vratio i ne gubi često, svaku petu utakmicu. Uzeli su četiri boda u zadnje dvije utakmice Osijeku i Dinamu i sigurno možemo očekivati momčad punu samopouzdanja i vjere da nas mogu dobiti. Ovdje su na kraju izgubi 2-1, tamo je bilo 1-1, sve ide u prilog tome da će biti tvrda utakmica. Nama je Šibenik najbliže gostovanje, ali uvijek jedno od težih gostovanja i mi se tako i spremamo.

Je li situacija s Mariom Vuškovićem utjecala na njegovog brata Luku, razgovarate li s njim o tome?

- Mario je primjer Hajdukovca, profesionalca, svi koji su bili ovdje s njim samo pričaju o njemu s komplimentima i hvalospjevima. On je fajter, borac, svi se nadamo da će mu smanjiti kaznu. To je na Luku imalo utjecaja, jako su povezani, ali mu je to i dodatna motivacija da se ponaša dobro i slijedi bratov primjer na terenu.

Kakva je momčad Šibenika?

- Stabilni, pogotovo pod ovim trenerom. Puni su samopouzdanja, komodi u zonskom bloku, znaju raditi rezultat.... Kad možeš uzeti Dinamu i Osijeku četiri boda, znači da si dobar.

Foto: Bruno Fantulin/PIXSELL

Kako ste vidjeli nastup mladih reprezentacija i činjenicu da izbornici uglavnom nisu koristili juniore Hajduka koji sjajno igraju u Ligi prvaka mladih?

- Mi možemo biti ponosni kako naši juniori igraju, kakve rezultate postižu, svaka im čast na tome. Neka samo tako nastave trenirati. Što da kažem za Bišćana i Šimunića? To su top tipovi, oni su neovisni, njima se nitko ne može javiti i kazati tko da igra. To su top tipovi, neovisni, oni rade kako vjeruju da treba. Mi se možemo ljutiti ali ja njih poznajem dobro, i na njih nema utjecaja. Na igračima je da treniraju i napreduju.

Kako ste vidjeli nastup A selekcije?

- Po meni je nastavila na način na koji smo se i navikli. Jako dobro, jako stabilno, šteta rezultata protiv Walesa, ali bilo je dobro i tada. U Turskoj je jako teško bilo i u početku, zato imaš golmana da te spasi. Kasnije sam uživao, pokazali smo personaliti, pobjednički gard, i samo neka nastave tako.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL/Nova TV

U Šibeniku ima nekoliko igrača Hajduka, prije svih Dolček, koji imaju i ekstra motiva?

- Manja momčad na papiru ima veliku motivaciju protiv veće momčadi na papiru. Ali kad igraš u Hajduku, po meni o motivu ne treba pričati, uživaj u svakoj minuti u ovom dresu, jer kad odeš, vidjet ćeš koliko je posebno nositi ovaj dres. Pogotovo što smo mi u situaciji da ako nismo na 200%, ne možemo dobiti. Ja očekujem Hajduk motiviraniji nego Šibenik, to bi bilo normalno. U Šibeniku je najbolji igrač naš igrač, on će doći i pokazati da je trebao biti kod nas.... Treba davati golove iz prvih šansi jer je lakše kad kreneš dobro, ali trebaš biti dobar od prve do zadnje minute.

