Leko: Kaznu neću komentirati jer bi moglo ispast loše, a naši navijači su fenomen. To je priča

Lijep je tjedan iza trenera Hajduka Ivana Leke. Najprije mu je momčad na gostovanju u Zagrebu pobijedila Dinamo, a onda su i pričuve slavile u prijateljskom ogledu sa Solinom i potvrdile da trener i na njih može računati u narednim utakmicama. Prva u nizu je Jadranski derbi, utakmica posebnog naboja, a kako je riječ o prvoj utakmici na Poljudu u tek započetoj sezoni, prirodno je i da je stadion već danima rasprodan i da će Lekina momčad imati primjerenu podršku. Danas je na Poljudu održana press konferencija povodom tog ogleda

Atmosfera je bila dobra, kako se radilo kroz tjedan nakon pobjede koja vrijedi više od tri boda?

- Velika utakmica, velika pobjeda, emocije, zadovoljstvo, sreća, ponos...Ali sljedeći dan se probudiš i život ide dalje. To je ljepota sporta, kad je lijepo kratko je, kad je loše opet je kratko novi dani idu. Dobro radimo, pripremamo se, treba nam puno rada, puno stvari želimo biti bolji i dominantniji, motivirani smo svaku sljedeću utakmicu - kaže Leko.

Leko: Ne očekujem prevelika iznenađenja od Rijeke

Stadion je danima rasprodan.

- To je fenomen, to je nemoguća priča, da ovako mali grad pet dana prije ne možeš doći do karte. To je priča svih priča, mi koji smo u klubu i navijači i svi ljudi moramo biti ponosni da ljudi dolaze gledati utakmice. To nam je ponos ali i odgovornost, da reagiramo na pravi način. To je priča cijelog tjedna da nema karata pet dana prije.

Kako ste vidjeli Rijeku?

- Oni su dobri, znaju što igraju, imaju energiju, mladi su, vjeruju u sebe... Gledali smo ih kao i oni nas, ne očekujem prevelika iznenađenja, uvijek isto ili slično igraju uz par detalja. Trebala bi biti jedna prava utakmica u pravom ozračju...

Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Kako komentirate dva poraza od Rijeke?

- Istina je da smo dva puta izgubili, rezultat je takav kakav je. Bio je bolno, imali smo dosta toga, ne zabiješ, izgubiš. To je nogomet, nekad dobiješ, nekad izgubiš. Jako smo motivirani kao i oni, nije to obična utakmica, neka bude hrabro, sportski muški....

Rijeka stiže u Split dva dana prije utakmice.

- To je njihova stvar. Mi se ne bavimo time, ne treba nam nitko reći koliko će biti motivirani i što im znači, znači i nama, treba biti mirne glave, misliti na nogomet, pokazati da možemo biti dobri.

Ferencvaroš se interesira za tebe, kako komentiraš kaznu?

- Ne bih htio ništa reći jer bi moglo biti loše.

U momčadi je konkurencija velika.

- To je dobro, ja ću složiti najbolje za ovu utakmicu, najbolja momčad će biti na terenu. Lijepo je svaki dan vidjeti momke koji vjeruju, koji žele, koji žele biti dio momčadi. Baza je to, vi i mi znamo da postoje detalji koje želimo popraviti da bi bili još i bolji.

Vratili su se rekonvalescenti?

- Da, Kalinić, Elez i Mikanović su se vratili, fale nam stavom, gardom i kvalitetom, šest mjeseci bez dvojice, Dino tri mjeseca. Veselim se da su u normalnom ritmu i nadam se da će što prije doći na potreban i nivo.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Što očekujete od Rijeke?

- Rijeka uvijek dođe s dva tri posebna detalja, svoj stil nogometa imaju koji im daje rezultat, mi spremamo dvije tri varijante u obrani i napadu, da možemo brzo reagirati. Ne očekujem prevelika iznenađenja, ali postoje detalji koji bi mogli biti ključni.

Jeste li gledali i analizirali Rijeku i Osijeka?

- Naravno, kad si doma što ćeš raditi nego gledati nogomet.

Leko: Drago mi je da su svi dobili u Europi

Kako komentiraš odgodu utakmice s Osijekom?

- Njihova je to pravo, nemamo mi tu što komentirati. Meni je drago da su svi dobili, to je dobro za hrvatski nogomet. Što više pobjeda u sljedeća dva tjedna dobro je za hrvatski nogomet.

Koliko su blizu prinove krenuti od prve minute?

- Dva i pol tjedna su tu, blizu su. Knjiga kaže šest tjedana li da postoji knjiga uspjeha svi bi se po njoj ravnali. Bolje je biti zadnjih pola sata match winner nego igrati šezdeset minuta i ništa....

Jeste li pričali s Ferrom?

- Pričamo puno sa svima, atmosfera je ugodna, radna, dobre su reakcije među igračima i stožerom i osobljem. Njemu je žao, to se vidi, ali greške se događaju, na sreću mi smo na koncu uspjeli dobiti pa je nismo skupo platili.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Za očekivati je da rastete iz utakmice u utakmicu, očekujete li bolji Hajduk nego u dvije maksimirske utakmice?

- Normalno da bi htjeli bolje, u drugoj je faza obrana bila bolje, ali više bi htjeli udaraca, prilika, na tome radimo puno, sad je to početak gdje se treba različiti profil igrača uklopiti. Htio bih istaknuti kvalitetu i sakriti manu svakom igraču.

Koliko je pun stadion pritisak na igrače?

- Čovjek treba biti sretan da je u ovakvoj situaciji da igraš pred ljudima koji te gledaju. To je ponos. Prave momčadi i pravi igrači vole igrati u takvoj atmosferi, moramo biti zahvalni što je jedinstvena priča tu i nema tu straha. Onaj tko misli što će biti ako se ne dobije, taj nije pobjednik. U sportu te to može samo motivirati - zaključio je.