Inter Miami ima novog trenera: Gullermo Hoyos, Messijev dugogodišnji prijatelj, preuzeo kormilo od Mascherana
Leo Messi dobio novog trenera
Aktualni prvak američke profesionalne nogometne lige MLS Inter iz Miamija za novoga je trenera imenovao 62-godišnjeg Gullerma Hoyosa, dugogodišnjeg prijatelja najveće zvijezde kluba i ponajboljeg igrača svih vremena Lionela Messija.
Hoyos je dosada bio sportski direktor kluba, a na mjestu trenera zamijenio je još jednog Argentinca Javiera Mascherana, koji je u utora napustio klub iz osobnih razloga.
Hoyos je još na početku Messijeve karijere bio njegov mentor u Barceloni te je taj dvojac nerazdvojan već dva desetljeća. No, u svom uvodnom obraćanju medijima u novoj ulozi Hoyos je rekao kako prijateljstvo neće biti prepreka kada je u pitanju disciplina na treninzima.
"Prijateljstvo ne znači kako ćemo lebdjeti nam njim svakoga dana i gledali mu u lice. Dijelimo prijateljstvo koje traje godinama od posla", rekao je Hoyos. Hoyos bi trebao voditi momčad do kolovza kada bi klupsko vodstvo trebalo pronaći trajnije rješenje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+