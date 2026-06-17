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ČAROBNJAK RUŠI SVE REKORDE

Leo Messi izjednačio rekord Miroslava Klosea, ali jedan podatak još je i impresivniji

Piše Mato Galić,
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Leo Messi izjednačio rekord Miroslava Klosea, ali jedan podatak još je i impresivniji
Foto: Tom Weller/DPA

Nakon 35. godine života postigao je čak 10 golova na SP-ima, više nego Cristiano Ronaldo u cijeloj karijeri

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Lionel Messi (38) još jednom je pokazao zašto ga mnogi smatraju najvećim nogometašem svih vremena. U pobjedi Argentine protiv Alžira 3-0 u prvom kolu grupne faze SP-a bio je apsolutni junak susreta, briljantnu predstavu okrunio je prvim hat-trickom na svjetskim smotrama u karijeri.

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Argentinac je bio uključen u gotovo svaki opasan napad svoje momčadi. Imao je 57 dodira s loptom, kompletirao 30 od 37 dodavanja, sedam puta unio loptu u posljednju trećinu terena te stvorio dvije prilike za suigrače.

Prema protivničkom golu uputio je šest udaraca, od čega su četiri išla u okvir gola. Imao je i tri osvojena duela, tri osvojene lopte te dvije uspješne obrambene intervencije.

Njegova tri gola donijela su mu još jedan nevjerojatan rekord. Messi je sada stigao do ukupno 16 golova na svjetskim prvenstvima i izjednačio se s legendarnim njemačkim napadačem Miroslavom Kloseom na vrhu ljestvice najboljih strijelaca u povijesti Mundijala.

Impresivno zvuči podatak da je nakon navršene 35. godine postigao čak 10 golova na svjetskim prvenstvima. To je više nego što su tijekom cijele karijere na najvećoj nogometnoj pozornici zabili neki od najvećih igrača u povijesti, među kojima su Cristiano Ronaldo (8), Rivaldo (8), Harry Kane (8), Diego Maradona (8) i Thierry Henry (6).

Foto: Infografika/24sata

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