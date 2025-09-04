Obavijesti

POKAZAO TAMNIJU STRANU

Leo Messi u središtu skandala! Ucjenjivao je sunarodnjaka? 'Ti nikad nećeš igrati dok sam tu'

Piše Luka Tunjić,
Leo Messi u središtu skandala! Ucjenjivao je sunarodnjaka? 'Ti nikad nećeš igrati dok sam tu'
Foto: Screenshot/

Messi ga je praktički ucjenjivao na travnjaku. To se zaista dogodilo i meni je to odvratno, otkrio je kultni bivši nogometaš iz MLS lige

U središtu nevjerojatnih optužbi našao se jedan od najboljih nogometaša svih vremena, argentinski čarobnjak Lionel Messi (37). Naime, Messi i njegov Inter Miami nedavno su izgubili finale MLS-ova League kupa u kojem su Seattle Sandersi slavili 3-0. U uzavreloj utakmici bilo je nekoliko incidenata, a ponajviše se pričalo o još jednoj "žutoj minuti" Luisa Suareza

Tijekom utakmice 24-godišnji argentinski nogometaš Pedro de la Vega "porječkao" se sa sunarodnjacima, Messijem i Rodrigom de Paulom, koji je reprezentativac Argentine i odličan Messijev prijatelj, a bivši nogometaš iz MLS lige, Alan Gordon, tvrdi kako je Messi tijekom verbalnog sukoba ozbiljno zaprijetio De la Vegi.

- Messi mu je u lice rekao: 'Nećeš odjenuti dres Argentine dokle god sam ja u reprezentaciji'. On ga je praktički ucjenjivao na travnjaku. To se zaista dogodilo i meni je to odvratno - rekao je Gordon na Major League Journeyjman podcastu, a tvrdi kako je informaciju dobio od pouzdanog izvora.

Zanimljivo, De la Vega imao je samo lijepe riječi za Messija i De Paula nakon pobjede.

- Messi i De Paul? Oni su najveći. To su svjetski prvaci i moji idoli. Naš sukob bio je samo dio nogometne igre. Potrudio sam se ostati usredotočen na utakmicu i to nisam htio osobno shvatiti. Malo je drugačiji pritisak kada ste Argentinac i igrate protiv njih - rekao je De la Vega.

MLS: Leagues Cup-Atlas at Inter Miami CF
Foto: Sam Navarro/REUTERS

De la Vega je inače bio U-20 reprezentativac Argentine i mnogi su u njemu vidjeli blistavu budućnost. 

