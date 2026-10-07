Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BIO JE NEUTJEŠAN

LEO, NE IDI Argentinac i suigrač Gvardiola neutješno plakao na Messijevom velikom oproštaju

Enzo Fernández se rasplakao na Messijevom oproštaju od Argentine. Kapetan je protiv Benina zablistao golom i dvije asistencije, a emotivni rastanak pred 80 tisuća navijača sjeo je teško i njegovim suigračima
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
International Friendly - Argentina v Benin
Enzo Fernández (25) nije mogao suspregnuti suze na oproštaju Lionela Messija od argentinske reprezentacije. Bio je potpuno neutješan. | Foto: RODRIGO VALLE
1/26
Enzo Fernández (25) nije mogao suspregnuti suze na oproštaju Lionela Messija od argentinske reprezentacije. Bio je potpuno neutješan. | Foto: RODRIGO VALLE
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026