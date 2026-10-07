LEO, NE IDI Argentinac i suigrač Gvardiola neutješno plakao na Messijevom velikom oproštaju

Enzo Fernández se rasplakao na Messijevom oproštaju od Argentine. Kapetan je protiv Benina zablistao golom i dvije asistencije, a emotivni rastanak pred 80 tisuća navijača sjeo je teško i njegovim suigračima
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Enzo Fernández (25) nije mogao suspregnuti suze na oproštaju Lionela Messija od argentinske reprezentacije. Bio je potpuno neutješan.
| Foto: RODRIGO VALLE
Enzo Fernández (25) nije mogao suspregnuti suze na oproštaju Lionela Messija od argentinske reprezentacije. Bio je potpuno neutješan.
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Foto: RODRIGO VALLE
Enzo Fernández (25) nije mogao suspregnuti suze na oproštaju Lionela Messija od argentinske reprezentacije. Bio je potpuno neutješan.
| Foto: RODRIGO VALLE
Veznjak Manchester Cityja zaplakao je dok je kapetan nakon utakmice protiv Benina držao oproštajni govor.
| Foto: RODRIGO VALLE
Suigrači su se okupili oko Messija na sredini terena, a Enzo je bio među onima koje su emocije potpuno svladale.
| Foto: RODRIGO VALLE
"Nedostajat će nam Leo, nevjerojatno koliko sam večeras plakao", rekao je Fernández, čije je riječi prenio Fabrizio Romano.
| Foto: RODRIGO VALLE
Enzo inače u Manchester Cityju dijeli svlačionicu s hrvatskim reprezentativcem Joškom Gvardiolom i Mateom Kovačićem.
| Foto: RODRIGO VALLE
U engleski je klub stigao iz Chelseaja početkom rujna za čak 145 milijuna eura.
| Foto: Pedro Lazaro Fernandez
Tim je transferom postao najskuplji središnji veznjak u povijesti nogometa.
| Foto: Pedro Lazaro Fernandez
Ujedno je postao najskuplje pojačanje u povijesti Manchester Cityja.
| Foto: Pedro Lazaro Fernandez
Ni njegov prethodni transfer nije bio mnogo skromniji, Chelsea ga je 2023. doveo iz Benfice za 121 milijun eura.
| Foto: Pedro Lazaro Fernandez
Tako su samo njegova posljednja dva transfera zajedno vrijedila čak 266 milijuna eura.
| Foto: RODRIGO VALLE
Veliki iskorak na svjetskoj sceni napravio je na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., na kojem je s Argentinom osvojio naslov.
| Foto: RODRIGO VALLE
Na istom je turniru proglašen najboljim mladim igračem, dok je Messi dobio nagradu za najboljeg nogometaša prvenstva.
| Foto: Profimedia
Gotovo četiri godine poslije Enzo je sa suzama u očima slušao oproštajne riječi kapetana s kojim je osvojio svjetski naslov.
| Foto: RODRIGO VALLE
Foto Agustin Marcarian
Foto Agustin Marcarian
Foto Agustin Marcarian
Messi se od reprezentacije oprostio pobjedom 3-0 protiv Benina pred više od 80.000 gledatelja na Monumentalu u Buenos Airesu.
| Foto: Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
Kapetan je i u posljednjem nastupu bio glavna figura utakmice, zabio je gol i dvaput asistirao.
| Foto: RODRIGO VALLE
Najprije je iz kornera poslužio Nicolása Otamendija, koji se također opraštao od reprezentativnog dresa.
| Foto: RODRIGO VALLE
Potom je asistirao Nicu Pazu, a pobjedu je zaključio pogotkom iz jedanaesterca.
| Foto: RODRIGO VALLE
Nakon utakmice zahvalio je suigračima što su mu pomogli ostvariti dječački san i postati svjetski prvak.
| Foto: RODRIGO VALLE
Foto Matias Baglietto
Foto Matias Baglietto
"Nedostajat ćete mi, nedostajat će mi boje reprezentacije," poručio je Messi.
| Foto: RODRIGO VALLE