Leon Jakirović blizu prelaska u redove talijanskog giganta?!

Inter iz Milana poslao je ponudu Dinamu za Leona Jakirovića (17) u iznosu od tri do tri i pol milijuna eura, prenosi Germanijak. Kroz razne bonuse, iznos bi mogao narasti i do između pet i šest milijuna eura.

Od ranije je poznat interes Intera za usluge Dinamovog braniča, ali s obzirom na to da Jakirović na Maksimiru ne igra, navodno ne bi imao ništa protiv odlaska već ove zime. Ljetos je Inter nudio 2,5 milijuna eura, ali su predstavnici igrači smatrali kako je Leon projekt Dinama i kako je bolje ostati u klubu.

Osim Intera, za Jakirovića su zainteresirani i Red Bull Salzburg te Stuttgart, ali Inter je najkonkretniji, prenosi isti izvor. Dinamu je navodno najvažnije da novac "kapne" jednokratno, odnosno da se isplata transfera ne rastegne, što zna biti slučaj u nogometu.

Jakirovićevi predstavnici zadovoljni su i s planom kojeg je Inter predstavio, a odmah po dolasku igrač bi trebao trenirati s prvom momčadi. Ako ne bude igrao za seniore, trebao bi nastupati za U-23 momčad kluba, a viceprvak Europe ne bi ga slao na posudbu.