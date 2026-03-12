Leonard odigrao susret sezone, a Matković bio solidan u slavlju

Los Angeles Clippers su kod kuće s visokih 153-128 pobijedili Minnesota Timberwolvese, a odličnu večer je imao Kawhi Leonard koji je utakmicu završio s 45 koševa. Bennedict Mathurin je dodao 22 koša, Darius Garland 21, a Jordan Miller 14 za Clipperse koji sada imaju omjer pobjeda i poraza 33-32. Clippersi zauzimaju osmo mjesto u Zapadnoj konferenciji. Leonard je odigrao svoju petu utakmicu s najmanje 40 poena ove sezone, a drugu protiv Timberwolvesa.

Kod Minnesote, koja je izgubila treću utakmicu zaredom, najbolji je bio Anthony Edwards s 36 koševa, a Naz Reid je ubacio 18. Jaden McDaniels, Julius Randle i Jaylen Clark ubacili su svaki po 11 koševa za Timberwolvese, koji su pali s trećeg na peto mjesto u Zapadnoj konferenciji nakon ovog niza poraza.

Foto: Gary A. Vasquez

New Orleans Pelicansi su kod kuće sa 122-111 bili bolji od Toronto Raptorsa. Do slavlja ih je predvodio Trey Murphy III s 28 koševa, što je najviše na utakmici, Dejounte Murray je dodao 27 koševa, a Zion Williamson 19. Ovo je za New Orleans sedma pobjeda u posljednjih 10 utakmica. Hrvatski košarkaš Karlo Matković je imao skroman učinak u pobjedi svoje momčadi. Odigrao je 14 minuta za Pelicanse i ubacio četiri koša te upisao tri skoka i jednu ukradenu loptu. Pobjeda je pokvarila povratak bivše zvijezde Pelicana Brandona Ingrama u njegovoj prvoj sezoni s Torontom, nakon što je prethodnih šest proveo u New Orleansu. Ingram je postigao 22 poena, dok je Immanuel Quickley dodao 25 za Toronto koji je izgubio četvrti put u pet utakmica.

Foto: Stephen Lew

Orlando Magic su na svom terenu sa 128-122 bili bolji od Cleveland Cavaliersa, a Desmond Bane postigao je 35 poena, uključujući pet u posljednjih 18 sekundi za petu uzastopnu pobjedu Magica. Paulo Banchero ubacio je 25 koševa uz osam skokova i sedam asistencija, a Tristan da Silva dodao je 23 poena za Magic koji se s Toronto Raptorsima pomaknuo na peto mjesto u Istočnoj konferenciji. Cleveland je četvrti, tri utakmice ispred oba tima. James Harden završio je s 30 poena, što je njegov najveći broj otkako se pridružio Cavaliersima u zamjeni iz Los Angeles Clippersa, uz pet skokova i osam asistencija. Donovan Mitchell imao je 25 poena, a Keon Ellis 20 s klupe za Cleveland.

Foto: Mike Watters

New York Knicks su, nakon što su nadoknadili zaostatak od 18 koševa, sa 134-117 svladali Utah Jazz u Salt Lake Cityju. Jordan Clarkson postigao je 17 od svojih sezonski rekordnih 27 poena tijekom odlučujućeg naleta u posljednjih 16 minuta za New York, Jalen Brunson je dodao 28 ubačaja, OG Anunoby 22 poena, a Karl-Anthony Towns završio je s 21 poenom. Brice Sensabaugh postigao je 29 poena i predvodio pet igrača Jazza, koji je izgubio 17. put u zadnjih 22 utakmice, s dvoznamenkastim učinkom.

Foto: Peter Creveling

Denver Nuggets su na svom terenu uvjerljivo sa 129-93 nadigrali Houston Rocketse smanjivši zaostatak na ljestvici Zapadne konferencije. Najbolji strijelac utakmice s 30 koševa bio je Jamal Murray, dok je Nikola Jokić dodao 16 poena, 13 asistencija i 12 skokova Houston (40-25) je u večer ušao kao treća momčad Zapada, s 1 1/2 utakmice ispred Denvera (40-26), koji je bio na šestom mjestu, a sada je peti. Četiri momčadi su na samo jednu pobjedu od trećeg nositelja Zapada. Christian Braun je postigao 19 poena, Cameron Johnson je dodao 17 poena, a Tim Hardaway Jr. je pridonio 14 za Nuggetse. Amen Thompson je zabio 16 koševa, Josh Okogie je imao 12, Kevin Durant i Jabari Smith Jr. po 11, a Alperen Sengun je završio s 10 poena za Rocketse.

Foto: Ron Chenoy

Charlotte Hornets su sa 117-109 bili bolji od domaćih Sacramento Kingsa, a Miles Bridges je postigao devet od svojih 26 poena u ključnoj seriji treće četvrtine za pobjedničku momčad. LaMelo Ball i Kon Knueppel su zajedno postigli 11 trica i 54 poena za Charlotte. Ball je završio s najviše, 30 poena u momčadi, Knueppel je dodao 24, a Brandon Miller 20 za Charlotte, koja je pobijedila osmi put u posljednjih 10 utakmica. DeMar DeRozan je postigao najviše 39 poena za Kingse, koji su prekinuli rijedak niz od dvije pobjede.

Foto: Kelley L Cox