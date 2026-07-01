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Leonard ponovno u Raptorsima?

Piše HINA,
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Leonard ponovno u Raptorsima?
Foto: Jerome Miron
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Povratak u momčad koju je predvodio do osvajanja NBA naslova 2019., piše više američkih medija

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Krilo Los Angeles Clippersa Kawhi Leonard vratit će se u Toronto Raptorse, momčad koju je predvodio do osvajanja NBA naslova 2019., piše više američkih medija u utorak. ESPN i The Athletic izvještavaju da će MVP finala iz 2014. i 2019. biti zamijenjen za dvostrukog All-Star igrača Brandona Ingrama, Gradeyja Dicka i dva izbora u prvom krugu drafta (2031. i 2033.). Dogovor je trenutno u finalizaciji.

Ugovor 35-godišnjeg "Klawa" trebao je isteći sljedeće sezone, a on je izrazio želju da ostane. Međutim, kalifornijska franšiza nije postigla napredak u pogledu potencijalnog produženja, navodi ESPN.

Razmjena bi mogla postati službena prije nego što NBA objavi nalaze neovisne istrage o tome jesu li Clippersi zaobišli pravila o ograničenju plaća. U pitanju je sumnjivi lažni ugovor između Kawhija Leonarda i njihovog bivšeg partnera Aspirationa, sada bankrotirane tvrtke.

Ovo bi ujedno bio i jedan od najvećih ljetnih poteza, nakon najavljenog odlaska još jedne NBA superzvijezde, Giannisa Antetokounmpa, iz Bucksa u Miami Heat. LeBron James, najbolji strijelac lige svih vremena, također je odlučio napustiti Los Angeles Lakerse, iako 41-godišnjak još nije otkrio svoje sljedeće odredište.

Kawhi Leonard - igrač jednako opasan u obrani kao i u napadu - prvi put se pridružio Raptorsima 2018. iz San Antonio Spursa, s kojima je osvojio prvenstvo 2014. godine. Sedam puta biran u All-Star momčad potom je s Torontom osvojio njihov jedini naslov 2019. godine prije nego što je otišao u Kaliforniju, gdje se borio s ozljedama.

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