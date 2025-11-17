Obavijesti

Leopard igra nogomet? Ne, to je samo nova frizura norveškog nogometaša. Šokirao je sve...

Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Norveška je razmontirala Italiju 4-1, ali je pozornost dobio i Julian Ryerson koji se ošišao na leoparda. Obojio je kosu i stavio leopardove pjege na glavu i bio glavna atrakcija na terenu

Norveška je pregazila Italiju s 4-1 u Milanu te je potvrdila prvo mjesto u skupini i direktan plasman na Svjetsko prvenstvo. Italija je vodila 1-0, ali se norveški stroj upalio u drugom dijelu i s četiri komada ponizila Gattusovu momčad. Briljirao je, kao i obično, Erling Haaland koji je zabio dva gola, ali posebnu pažnju privukao je i norveški bek Julian Ryerson, ali ne zbog igre.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group I - Italy v Norway
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Naime, Ryerson se na utakmici pojavio sa, najblaže rečeno, zanimljivom frizurom. Glava mu je podsjećala na leopardovo krzno te je možda mislio da će se tako lakše sakriti od protivnika, kao što to radi leopard u svom prirodnom okruženju, ali travnjak San Sira nije džungla pa mu taj plan nije uspio. Naravno, to je šala i igrač Borussije Dortmund to je napravio baš kako bi privukao pažnju, ali reakcije na društvenim mrežama su podijeljene. Novinar Siavoush Fallahi je u šali napisao da zbog te frizure Norveška mora biti diskvalificirana sa Svjetskog prvenstva.

Zanimljivo je da je Ryerson odabrao ovako egzotičnu frizuru sada kada se mora vratiti Niki Kovaču u Dortmund, koji je poznat po svojoj strogoći, ali norveški bek igra jako dobru sezonu, pa mu Kovač to možda i oprosti. Odigrao je 19 utakmica na beku za Borussiju i pet puta asistirao. Što se tiče reprezentacije, ima 39 nastupa i jedan gol, a sada i jednu egzotiku na glavi.

