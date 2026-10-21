Letica za 24sata otkriva sve tajne Thuna: Hajduk se mora paziti mog bivšeg suigrača...

Thun nije ni izbliza ista momčad kakva je bila prošle sezone. Otišlo im je dosta nositelja igre, otišao im je i trener koji ih je vodio do naslova prvaka, a na koncu konca i aktualni rezultati na početku sezone potvrđuju da to nije ista momčad kao prošle sezone. Hajduku ova utakmica dolazi u pravo vrijeme, pruža mu se velika prilika za još jedan dobar rezultat, kaže nam povremeni hrvatski reprezentativac Karlo Letica (29), koji u Švicarskoj igra svoju četvrtu sezonu.