Levačić krenula u preplivavanje Cookovog prolaza: Ako ispliva ispod 8,5 h bit će rekorderka!

Hrvatska plivačica ultramaratonka Dina Levačić (26) oko 19.20 krenula je u preplivavanje Cookovog prolaza u Novom Zelandu, posljednje prepreke koja joj stoji na njezinom cilju.

Projekt "Oceans seven" započeo 2017. godine preplivavanjem tri velika maratona, Mostovi Manhattana, Prolaz Catalina i La Manche, te je prva osoba iz Hrvatske kojoj je to uspjelo, a tek šesta osoba u svijetu koja je to napravila u svega 90 dana razmaka.

Do kompletiranja "Oceans sevena" preostao joj je još 23 kilometra dugi Cookov prolaz između Sjevernog i Južnog otoka na Novom Zelandu, čime bi postala tek 23. osoba na svijetu koja je to uspjela. A ako ga ispliva ispod 8.5 sati automatski postaje najbrža osoba u ukupnom zbiru svih sedam maratona. U muškoj i ženskoj konkurenciji!

Foto: Milan Sabic/PIXSELL/Instagram

- Priča s Cookovim prolazom i svim ostalim kanalima traje preko 20 godina i nadam se da ću uspjeti upisati svoje ime među one koji su uspjeli, a tim ei imena bezbroj ljudi koji su stajali iza mene i sve mi omogućili. Imala sam sreću da sam u svakom trenutku života i karijere nailazila na predivne ljude koji su mi pružali podršku kad mi je najviše trebalo - kazala je Dina uoči puta.

Prošle je godine najbrže preplivala Gibraltarski tjesnac, a Levačić je 18. lipnja plivala tri sata i tri minute u običnom kupaćem kostimu od španjolskog grada Tarife do marokanskog grebena Cires.

