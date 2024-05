Leverkusen - Atalanta, Hrvat na Hrvata: Gdje gledati finale EL?

Atalanta Marija Pašalića i Bayer Leverkusen Josipa Stanišića večeras od 21 sat igraju finale Europske lige u Dublinu. Tko od njih dvojice osvoji trofej, postat će 11. Hrvat kojem je to uspjelo.

Atalanta je na putu do finala izbacivala Sporting, Liverpool i Marseille, nakon što je osvojila skupinu D s 14 bodova. U talijanskoj Serie A nalazi se na petom mjestu s dva boda zaostatka za trećom Bolognom i četvrtim Juventusom, ali i utakmicom manje. S obzirom na to da će pet talijanskih predstavnika igrati Ligu prvaka iduće sezone, Atalanta je praktički sigurni sudionik tog natjecanja.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić ove je sezone odigrao 47 utakmica za momčad Gian Piera Gasperinija i zabio sedam golova, uz sedam asistencija. Prošlog tjedna je Atalanta izgubila finale talijanskog kupa od Juventusa, ali trener Gasperini smatra da to nije ostavilo trag na momčad:

- Svjesni smo da igramo protiv sjajnog protivnika. Znamo da je Leverkusen bez poraza i da je imao sjajnu sezonu, ali njegovi rezultati nisu slučajnost. Vjerujemo da smo se dobro pripremili i jedva čekamo da utakmica krene - rekao je trener Atalante.

Podsjetimo, Atalanta čeka prvi trofej od 1963., a od tada su izgubili pet finala, sve u talijanskom kupu.

S druge strane stoji joj Bayer Leverkusen, koji ove sezone obara sve moguće rekorde, a kruna sezone bilo je osvajanje prve Bundeslige u povijesti. "Apotekari" su u nizu od 51 utakmicu bez poraza u svim natjecanjima, po čemu su apsolutni rekorderi. Trener Xabi Alonso spreman je i motiviran za finale:

- Naše samopouzdanje nas tjera dalje. Znamo da možemo zabiti golove do posljednje minute, to je veliki napredak koji je momčad napravila ove sezone. Od početka smo vjerovali u našu igru i to je u središtu ovog uspješnog niza - rekao je Alonso.

Europa League - Semi Final - First Leg - AS Roma v Bayer Leverkusen | Foto: ALBERTO LINGRIA/REUTERS

Josip Stanišić važna je karika njemačkog prvaka ove sezone, odigrao je 36 utakmica i zabio četiri gola, uz šest asistencija. Dvaput je spasio svoju momčad od poraza duboko u sudačkoj nadoknadi i za njegove usluge će se Bayer i Bayern boriti u prijelaznom roku, s obzirom na to da je ove sezone na posudbi.

Do finala je momčad Xabija Alonsa izbacivala Qarabag, West Ham i Romu, dok je skupinu osvojila ispred Qarabaga, Moldea i Häckena. Svega tri dana nakon finala Europske lige igra finale njemačkog kupa protiv Kaiserslauterna. Njemačka momčad već je jednom u povijesti osvojila preteču ovog natjecanja, podigla je trofej Kupa Uefe 1988..

Nikola Kalinić je jedini Hrvat koji je zabio gol u finalu Europske lige. Njegov Dnipro izgubio je od Seville 3-2, a Kalinić je zabio prvi gol na utakmici.

Dublin, 21 sat - prekid Atalantinog "prokletstva" ili nastavak čudesne sezone Bayera? Pašalić ili Stanišić? Gasperini ili Xabi Alonso? Prijenos utakmice je na Areni Sport 1. Moguće postave:

Hrvati koji su osvojili Europsku ligu:

Mladen Ramljak (Feyenoord, 1974.)

(Feyenoord, 1974.) Luka Peruzović (Anderlecht, 1983.)

(Anderlecht, 1983.) Mario Stanić (Parma, 1999.)

(Parma, 1999.) Ivica Olić (CSKA Moskva, 2005.)

(CSKA Moskva, 2005.) Ivica Križanac (Zenit, 2008.)

(Zenit, 2008.) Darijo Srna (Šahtar, 2009.)

(Šahtar, 2009.) Ivan Rakitić (Sevilla, 2014., 2023.)

(Sevilla, 2014., 2023.) Šime Vrsaljko (Atletico, 2018.)

(Atletico, 2018.) Mateo Kovačić (Chelsea, 2019.)

(Chelsea, 2019.) Kristijan Jakić (Eintracht, 2022.)