IMA UGOVOR DO LJETA

Lewandowski napušta Barcu? 'Ne znam kojim smjerom ići'

Foto: Albert Gea

Trenutačna vrijednost Lewandowskog na Transfrmarktu iznosi devet milijuna eura, a Poljak je ove sezone upisao 18 nastupa i zabio osam golova. U intervjuu je dao naslutiti da mu je budućnost pod upitnikom

Poljski napadač Robert Lewandowski ove sezone ima problema s ozljedama zbog kojih nije u najboljoj formi, a ugovor u Barceloni ističe mu na ljeto. 37-godišnjak progovorio je o njegovoj budućnosti u katalonskom klubu u intervju s poljskim novinarom Bogdanom Rymanowskim. 

Iako nije još donio nikakvu odluku o tome hoće li produžiti ugovor s Kataloncima ili će priliku tražiti negdje drugdje, u intervju Lewandowski je jasno dao naslutiti kako ne zna hoće li sljedeću sezonu provesti u dresu Barcelone. 

LaLiga - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: Albert Gea

- Imam vremena donijeti odluku. Trenutačno ne znam gdje želim igrati. Ne znam kojim smjerom krenuti, ali nemam pritiska. Mnogo toga ovisi o planu kluba i onome što ja želim. 

- Imao sam i težak početak sezone. Bio sam ozlijeđen dva puta. Bilo mi je teško i ući u postavu, znajući koliko nas utakmica čeka u siječnju, veljači i ožujku do kraja. Imam na umu da bi vjerojatno u drugom dijelu sezone bilo dobro fizički se pripremiti, ne imati zdravstvenih problema, samo dati sve od sebe - rekao je poljski napadač.

Trenutačna vrijednost Lewandowskog na Transfrmarktu iznosi devet milijuna eura, a Poljak je ove sezone upisao 18 nastupa i zabio osam golova. Naravno, s 37 godina na leđima više nije u punoj formi pa bi se Saudijska Arabija kao destinacija gdje će nastaviti karijeru pokazala kao logična opcija. Međutim, prošlog ljeta njegov agent odbio je ponudu vrijednu oko 100 milijuna eura.

UEFA Champions League - FC Barcelona v Eintracht Frankfurt
Foto: Albert Gea

Kako navodi španjolski AS, njegov agent Pini Zahavi trebao bi održati nove razgovore s dužnosnicima Saudijske Pro Lige uoči nadolazećeg siječanjskog prijelaznog roka. Međutim, imena potencijalnih novih klubova ostaju tajna. 

