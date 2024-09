Lewis Hamilton: Borio sam se s depresijom od ranog djetinjstva

Sedmerostruki svjetski prvak u Formuli Britanac Lewis Hamilton (39) otkrio je da se od djetinjstva borio s depresijom, suočavajući se najprije s maltretiranjem u školi, a onda noseći se s pritiskom bavljenja karijerom u moto utrkama. Hamilton, koji se natječe od šeste godine, rekao je da se u odrasloj dobi borio i s depresijom i da mu je bilo teško govoriti o tome.

- Mislim da je to bio pritisak utrkivanja i muke u školi, zlostavljanja. Nisam imao s kime razgovarati - rekao je Hamilton u intervjuu za "Times".

- Cijeli život sam se borio s mentalnim zdravljem, depresijom od vrlo ranog djetinjstva, a kad sam imao otprilike 13, kad sam bio u dvadesetima, imao sam neke stvarno teške faze.

Hamilton je debitirao u Formuli 1 2007. kada je imao 21 godinu, postavši prvi tamnoputi vozač u seriji. Osvojio je prvenstvo sljedeće godine i izjednačio rekord Michaela Schumachera od sedam naslova svjetskog prvaka 2020. Britanac je rekao da se danas osjeća zrelije nego ranije u karijeri.

- Učite o stvarima koje su vam prenijeli roditelji, primjećujete te obrasce, kako reagirate na stvari, kako to možete promijeniti. Ono što me moglo ljutiti u prošlosti, danas me ne ljuti. Puno sam profinjeniji. - rekao je.

Vozač Mercedesa, koji bi se sljedeće godine trebao pridružiti Ferrariju, šesti je u prvenstvu, a sljedeća utrka Formule održava se u Austinu sljedeći mjesec.