Rock zvijezda o mogućoj tužbi Hajduka: Vidimo se na sudu...

Izgleda da će Liam Gallagher i Hajduk na sud. Bivši šef Oasisa i veliki navijač Manchester Citya u javnosti je već prozvan zbog toga što je njegova modna kompanija u dizajnu majice kopirala Hajdukov vizualni identitet.

Danas se Gallagher oglasio tvitom punim slenga, ali i s jednom jasnom porukom:

All these cray reports bout the man and his glorious fashion label being accused of ripiforcation of the rubadub dub in Croatia 🇭🇷 it bears the soul of a scooter rally mod badgeiforcation I’ll see you in court ya big girls blouses pffff