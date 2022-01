Evo, ovo je moja dvorana u kojoj sam cijeli život trenirao. Ovo je što je ostalo od nje nakon požara, rekao je za Novu TV profesionalni obarač ruku Rino Mašić (17).

Mladi Ličanin i njegov otac Sebastian u dvoranu u Gospiću su postepeno ulagali cijeli život, a zbog kvara na instalacijama izbio je požar te su preko noći ostali bez svega.

- Bilo je more emocija, nisam znao što osjećati dok nisam vidio slike, preuzela me tuga, i nisam znao što ćemo dalje - kazao je Rino.

Njegov otac inače radi u centru 112 te je upravo on zaprimio dojavu o požaru, a procijenjena šteta je velika.

- Kada bi sve podvukao, rekao bih da je vrijednost od 50 do 100 tisuća. Nisam ni sam siguran, ali velim vam, godinama sam to gradio. Nisam imao novca da se napravi neka fensi dvorana, ljudi su dolazili s vremenom, ali nadamo se da ćemo nešto napraviti - kaže Rinov otac i trener.

Rino je u juniorskoj konkurenciji osvojio dva zlatna odličja i to u obaranju desnom i lijevom rukom do 80 kilograma, a potom se okušao u seniorskoj verziji natjecanja do 100 kilograma.

Na Svjetskom prvenstvu u obaranju ruku koje se održava u Bukureštu pokorio je juniorsku, a potom i veći dio seniorske konkurencije.

Filip Hrgović, Božo Starčević i Roberto Soldić neki su od domaćih sportaša koji su pomogli obitelji Mašić.

- To mi je jako velika podrška i jako mi je drago da svi ti ljudi pomažu nama i to nam neopisivo znači - kazao je 'Lički Samson' koji će sada trenirati u podrumu svoje kuće, a na pitanje čime se hrani da mu je ruka tolika odgovorio je:

- Hranom koja ima puno proteina, janjetina, oko 5-6 kila.