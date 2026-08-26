Liga prvaka 2026/27. Kad i gdje je ždrijeb, tko može igrati protiv koga, kad se igraju utakmice?

Poznati su svi sudionici trećeg izdanja reformirane Uefine Lige prvaka, gdje se nakon poraza od Vikinga 3-1 u uzvratu play-offa neće nalaziti Dinamo, a prije početka natjecanja ostalo je odrediti i parove. Svi klubovi sudjeluju na jednoj, jedinstvenoj ljestvici. Za mjesto u nokaut-fazi do 24. mjesta bori se 36 klubova, a prvih osam preskače jednu stepenicu i ulazi izravno u osminu finala.

Kad i gdje je ždrijeb Lige prvaka?

Ždrijeb ligaške faze Lige prvaka održava se u četvrtak, 27. kolovoza od 18 sati u Grimaldi Forumu u Monaku. Prijenos je na kanalu Arenasport 1.

Kako funkcionira ždrijeb Lige prvaka?

Klubovi su raspodijeljeni u četiri jakosne skupine. Svaki će klub izvući po dva suparnika iz svakog od četiri šešira, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima. To će odrediti superračunalo na dodir gumba za svaki klub jer bi konvencionalno izvlačenje kuglica i kombiniranje protivnika potrajalo satima. Točne datume i satnicu odigravanja utakmica Uefa će objaviti do subote, 29. kolovoza.

Kakva su ograničenja u ždrijebu?

Klubovi ne smiju igrati protiv predstavnika iz iste države, ali je Uefa odredila i kako Real Madrid neće smjeti gostovati kod Liverpoola niti Arsenal kod Intera. I to samo zato jer su gostovali na Anfieldu odnosno Giuseppe Meazzi protekle dvije sezone. Pa će, u slučaju njihovog sparivanja, domaćin biti drugi klub.

Sudionici Lige prvaka

Nositelji

Bayern München

Real Madrid

Paris Saint-Germain

Liverpool

Inter

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atletico Madrid

2. jakosna skupina

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV Eindhoven

3. jakosna skupina

Feyenoord

Lille

Lyon

Bodo/Glimt

Napoli

Leipzig

Villarreal

Šahtar

Galatasaray

4. jakosna skupina

Slavia Prag

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Atena

LASK

Como

Lens

Viking

Sabah

Kad se igraju utakmice Lige prvaka?

1. kolo: 8.-10. rujna

2. kolo: 13./14. listopada

3. kolo: 20./21. listopada

4. kolo: 3./4. studenog

5. kolo: 24./25. studenog

6. kolo: 8./9. prosinca

7. kolo: 19./20. siječnja

8. kolo: 27. siječnja, 21 sat

1/16 finala, 1. utakmice: 16./17. veljače

1/16 finala, uzvrati: 23./24. veljače

osmina finala, 1. utakmice: 9./10. ožujka

osmina finala, uzvrati: 16./17. ožujka

četvrtfinale, 1. utakmice: 6./7. travnja

četvrtfinale, uzvrati: 13./14. travnja

polufinale, 1. utakmice: 27./28. travnja

polufinale, uzvrati: 4./5. svibnja

finale - Madrid, Metropolitano: 5. lipnja, 18 sati

Uefine premije u Ligi prvaka

osvajač: 25 milijuna eura

finalist: 18,5 milijuna eura

polufinalisti: 15 milijuna eura

četvrtfinalisti: 12,5 milijuna eura

osmina finala: 11 milijuna eura

šesnaestina finala: milijun eura

pobjeda u ligaškoj fazi: 2,1 milijun eura

remi u ligaškoj fazi: 700.000 eura