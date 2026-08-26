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Liga prvaka 2026/27. Kad i gdje je ždrijeb, tko može igrati protiv koga, kad se igraju utakmice?

Piše Josip Tolić,
Čitanje članka: 2 min
Liga prvaka 2026/27. Kad i gdje je ždrijeb, tko može igrati protiv koga, kad se igraju utakmice?
Foto: R4311 Mandoga Media
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U Monacu pada ždrijeb Lige prvaka: 36 klubova bori se za nastavak natjecanja, parove odlučuje superračunalo, a finale se igra na stadionu Atletico Madrida 5. lipnja

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Poznati su svi sudionici trećeg izdanja reformirane Uefine Lige prvaka, gdje se nakon poraza od Vikinga 3-1 u uzvratu play-offa neće nalaziti Dinamo, a prije početka natjecanja ostalo je odrediti i parove. Svi klubovi sudjeluju na jednoj, jedinstvenoj ljestvici. Za mjesto u nokaut-fazi do 24. mjesta bori se 36 klubova, a prvih osam preskače jednu stepenicu i ulazi izravno u osminu finala. 

Kad i gdje je ždrijeb Lige prvaka?

Ždrijeb ligaške faze Lige prvaka održava se u četvrtak, 27. kolovoza od 18 sati u Grimaldi Forumu u Monaku. Prijenos je na kanalu Arenasport 1.

Kako funkcionira ždrijeb Lige prvaka?

Klubovi su raspodijeljeni u četiri jakosne skupine. Svaki će klub izvući po dva suparnika iz svakog od četiri šešira, s jednim će igrati kod kuće, a s drugim u gostima. To će odrediti superračunalo na dodir gumba za svaki klub jer bi konvencionalno izvlačenje kuglica i kombiniranje protivnika potrajalo satima. Točne datume i satnicu odigravanja utakmica Uefa će objaviti do subote, 29. kolovoza.

Kakva su ograničenja u ždrijebu?

Klubovi ne smiju igrati protiv predstavnika iz iste države, ali je Uefa odredila i kako Real Madrid neće smjeti gostovati kod Liverpoola niti Arsenal kod Intera. I to samo zato jer su gostovali na Anfieldu odnosno Giuseppe Meazzi protekle dvije sezone. Pa će, u slučaju njihovog sparivanja, domaćin biti drugi klub.

Sudionici Lige prvaka

Nositelji

Bayern München
Real Madrid
Paris Saint-Germain
Liverpool
Inter
Manchester City
Arsenal
Barcelona
Atletico Madrid

2. jakosna skupina

Borussia Dortmund
Roma
Sporting
Aston Villa
Porto
Manchester United
Club Brugge
Real Betis
PSV Eindhoven

3. jakosna skupina

Feyenoord
Lille
Lyon
Bodo/Glimt
Napoli
Leipzig
Villarreal
Šahtar
Galatasaray

4. jakosna skupina

Slavia Prag
Slovan Bratislava
Stuttgart
AEK Atena
LASK
Como
Lens
Viking
Sabah

Kad se igraju utakmice Lige prvaka?

1. kolo: 8.-10. rujna
2. kolo: 13./14. listopada
3. kolo: 20./21. listopada
4. kolo: 3./4. studenog
5. kolo: 24./25. studenog
6. kolo: 8./9. prosinca
7. kolo: 19./20. siječnja
8. kolo: 27. siječnja, 21 sat
1/16 finala, 1. utakmice: 16./17. veljače
1/16 finala, uzvrati: 23./24. veljače
osmina finala, 1. utakmice: 9./10. ožujka
osmina finala, uzvrati: 16./17. ožujka
četvrtfinale, 1. utakmice: 6./7. travnja
četvrtfinale, uzvrati: 13./14. travnja
polufinale, 1. utakmice: 27./28. travnja
polufinale, uzvrati: 4./5. svibnja
finale - Madrid, Metropolitano: 5. lipnja, 18 sati

Uefine premije u Ligi prvaka

osvajač: 25 milijuna eura
finalist: 18,5 milijuna eura
polufinalisti: 15 milijuna eura
četvrtfinalisti: 12,5 milijuna eura
osmina finala: 11 milijuna eura
šesnaestina finala: milijun eura
pobjeda u ligaškoj fazi: 2,1 milijun eura
remi u ligaškoj fazi: 700.000 eura

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