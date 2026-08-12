Liga prvaka puni Dinamovu blagajnu, ali i pali alarm: nakon 11 bodova u eliti 2024/25. “modri” su promijenili čak tri trenera
KOVAČEVIĆU, PAZI
Liga prvaka Dinamu bi mogla donijeti i probleme. Evo zašto
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Plasman u Ligu prvaka ozbiljno bi napunio maksimirsku blagajnu, ali Mariju Kovačeviću vjerojatno donio i određene probleme. Sjećamo se posljednjeg nastupa “modrih” u nogometnoj eliti, bilo je to u sezoni 2024/25., kad je Dinamo u ligaškoj fazi sakupio čak 11 bodova. Kao i Manchester City.
Zanimljivo, “modre” su te sezone u tom natjecanju vodila čak tri trenera. Sergej Jakirović pao je odmah nakon debakla 9-2 od Bayerna, Nenad Bjelica pobijedio je Salzburg 2-0 i Slovan Bratislavu 4-1, remizirao s Monacom (2-2) i Celticom (0-0), a Fabio Cannavaro na kraju pobijedio Milan 2-1. Liga prvaka donosi novac, ali i mijenja trenere.
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