Liga prvaka Dinamu bi mogla donijeti i probleme. Evo zašto

Plasman u Ligu prvaka ozbiljno bi napunio maksimirsku blagajnu, ali Mariju Kovačeviću vjerojatno donio i određene probleme. Sjećamo se posljednjeg nastupa “modrih” u nogometnoj eliti, bilo je to u sezoni 2024/25., kad je Dinamo u ligaškoj fazi sakupio čak 11 bodova. Kao i Manchester City.

Muenchen: Susret Bayerna i Dinama u Ligi prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Zanimljivo, “modre” su te sezone u tom natjecanju vodila čak tri trenera. Sergej Jakirović pao je odmah nakon debakla 9-2 od Bayerna, Nenad Bjelica pobijedio je Salzburg 2-0 i Slovan Bratislavu 4-1, remizirao s Monacom (2-2) i Celticom (0-0), a Fabio Cannavaro na kraju pobijedio Milan 2-1. Liga prvaka donosi novac, ali i mijenja trenere.