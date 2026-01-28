Liga prvaka: Poznato tko može na koga. Evo kada je ždrijeb...

Gotova je ligaška faza Lige prvaka za sezonu 2025./26., a nakon dramatičnog posljednjeg kola poznati su svi putnici u nokaut fazu. Dok osam najboljih momčadi čeka rasplet iz prikrajka, 16 klubova s nestrpljenjem iščekuje ždrijeb doigravanja koji je na rasporedu ovog petka, 30. siječnja, u Nyonu od 12 sati.

Novi format donio dramu do samog kraja

Druga sezona novog formata natjecanja s 36 klubova u jedinstvenoj ligi ponovno je opravdala očekivanja, donijevši neizvjesnost do posljednjih minuta. Borba se nije vodila samo za prolazak, već i za što bolju poziciju na ljestvici. Momčadi koje su završile među prvih osam osigurale su izravan plasman u osminu finala i preskočile jednu nokaut rundu, dok će se one plasirane od devetog do 24. mjesta za svoje mjesto pod suncem boriti u međurundi, takozvanom play-offu.

Potpuna dominacija engleskih klubova obilježila je ovu fazu, s čak pet predstavnika među osam najboljih, dok je Arsenal postao prva momčad u povijesti novog formata koja je ostvarila svih osam pobjeda. S druge strane, velikani poput Napolija i Ajaxa završili su svoj europski put, a plasmanom u doigravanje iznenadili su norveški Bodø/Glimt i azerbajdžanski Qarabağ.

Tko ide izravno u osminu finala, a tko mora u doigravanje?

Mjesto u osmini finala, koja se igra u ožujku, osigurali su Arsenal, Bayern, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting i Manchester City. Oni će protivnike saznati tek nakon što se odigraju utakmice doigravanja. U bubnju u petak naći će se 16 momčadi podijeljenih u dva pota.

Nositelji su klubovi koji su završili između devetog i 16. mjesta: Newcastle United, Inter, Paris Saint-Germain, Atalanta, Juventus, Atlético Madrid, Bayer Leverkusen i Borussia Dortmund. Oni će imati prednost domaćeg terena u uzvratnim susretima. Njihovi potencijalni protivnici su nenositelji, odnosno momčadi plasirane od 17. do 24. mjesta: Olympiacos, Galatasaray, Club Brugge, Monaco, Qarabağ, Bodø/Glimt, Benfica i Marseille.

Kako funkcionira ždrijeb i tko može na koga?

Ždrijeb koji počinje u petak u 12 sati bit će poludirigiran, što znači da ne može svatko igrati sa svakim. Pravila su postavljena tako da se momčadi spajaju prema plasmanu. Klubovi rangirani kao deveti i deseti (Real Madrid i Inter) za protivnike mogu dobiti samo 23. ili 24. s ljestvice (Bodø/Glimt i Benfica).

Jedanaesti i 12. (PSG i Newcastle) idu na 21. ili 22. (Monaco i Qarabağ), dok će 13. i 14. (Juventus i Atlético) igrati protiv 19. ili 20. (Club Brugge i Galatasaray). Posljednji par nositelja, 15. i 16. (Atalanta i Bayer Leverkusen), igrat će protiv 17. ili 18. na ljestvici (Borussia Dortmund i Olympiacos).

Važno je napomenuti da u ovoj fazi nema nacionalne zaštite, pa su mogući dvoboji klubova iz iste zemlje, a isto tako je moguće i da se opet sretnu Benfica i Real Madrid nakon što su Portugalci Španjolcima uprskali šanse da se domognu osam najboljih, i ludim golom golmana u 98. minuti i sami prošli dalje. Prve utakmice doigravanja na rasporedu su 17. i 18. veljače, a uzvrati tjedan dana kasnije. Finale se igra 30. svibnja u Budimpešti.