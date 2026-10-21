Liga prvaka u Zagrebu nakon 27 godina? 'Želimo da to odjekne, stvorili smo momčad za elitu'

Pobjedom 3-1 na Cipru kod Pafosa, kluba sad već poznatog nogometnog imena, odbojkaši Mladosti otvorili su račun u Ligi prvaka, odnosno u kvalifikacijama iste. Put do skupine, u kojoj su mladostaši zadnji put bili davne 1999. godine, vodi kroz tri pretkola. Arhiviraju li idućeg četvrtka Ciprane u Domu odbojke, čeka ih bugarski Levski iz Sofije, a pogled u još dalju budućnost potencijalno donosi austrijskog prvaka Hartberg. Ne zvuči nimalo neostvarivo, dapače.

- Najvažnija je pobjeda jer po novim se pravilima više ne zbrajaju setovi nego čiste pobjede, stoga, kako bismo izbjegli zlatni set, u uzvratu moramo opet pobijediti. Ciprani nisu fizički previše moćni, ali su vrlo jaki u obrani i na prijemu i time su nas dosta namučili jer smo teško dobivali poene iz napada i sa servisa - kaže Timofej Žukovski (36), kapetan ekipe i njen "mozak".

Foto: CEV

- Ne bih volio previše ići unaprijed jer moramo dovršiti posao s Cipranima najprije. Levski ima nekoliko vrhunskih igrača, koji su igrali u ozbiljnim ligama, to će biti zanimljivo i zahtjevno, ako dođe to tog dvoboja. Potom austrijski Hartberg, koji tek treba proći drugo pretkolo, ali svakako vjerujem da, bude li sve u redu i bez ozljeda, imamo vrlo dobre šanse za Ligu prvaka.

Zbog koje se lanjskog ljeta, između ostalih, Žukovski vratio u Dom odbojke nakon 15 godina inozemne karijere. I ne samo on, nego i Ivan Zeljković, Marino Marelić, a unatoč odlascima grčkog reprezentativca Chandrinosa, kanadskog libera Luija, drugog tehničara Močića... s ovoljetnim dolascima Lea Andrića, Slovenca Jana Pokeršnika i japanskog libera Amanea Kumagaija, ova Mladost djeluje još zrelije. Upravo su Andrić i Pokeršnik bili najefikasniji na Cipru s 18 poena.

Djevojke su uspjele

- Cijela se priča uoči prošle sezone i počela vrtjeti oko Lige prvaka. Lani nismo mogli igrati kvalifikacije jer sezonu prije izgubili smo u finalu prvenstva od Murse, ali, da, Liga prvaka veliki je projekt i cilj kluba. Andrić i Pokeršnik prošli su vrhunske lige, Japanac je bio dvije godine zaredom najbolji libero rumunjske lige, a Japanci su u prijemu i obrani najjači na svijetu, on je vrhunski libero. Momčad je ozbiljna i napravljena za Ligu prvaka. Ako uspijemo, sigurno ćemo pokazati zube najboljima i vjerujem da možemo i do neke pobjede.

Foto: CEV

U čemu su pretprošle sezone uspjele mladostašice, koje su u Dom odbojke dovele i talijanski Conegliano, najdominantniju ekipu na svijetu u zadnjih desetak godina. U toj je utakmici Dom odbojke, u kojem se tražilo mjesto više, podsjetio na neka davna, zaboravljena vremena.

- Slažem se, bilo bi lijepo da to odjekne, da dovedemo svjetske ekipe i da napravimo pravi odbojkaški spektakl. Djevojke su u tome uspjele, dvorana je bila puna i nadam se da i mi to možemo ponoviti.

Žukovski, bivši i dugogodišnji kapetan reprezentacije, u prosincu će napuniti 37 godina. Iako i dalje može igrački dati u kudikamo boljim i jačim ligama, odabrao je povratak u Mladost i Hrvatsku.

- Nemam većih ozljeda, one sitne uvijek zakrpamo. Očekivao sam nižu razinu u hrvatskoj ligi, uz dužno poštovanje, ali bio sam i spreman na to. Liga je neusporediva s ozbiljnijim ligama, više je amaterska nego profesionalna, no ono što suigrači i ja možemo jest da održavamo razinu u našoj momčadi.

Zagreb: Prva finalna utakmica odbojkaša za prvaka SuperSport Superlige, HAOK Mladost - MOK Mursa Osijek | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Možete li usporediti uopće razinu hrvatske klupske odbojke sad i prije 15-20 godina kad ste zadnji put s njom imali doticaja?

- Danas je neusporedivo bolja u financijskom i organizacijskom smislu, ali, s druge strane, generacije su se promijenile, prije su mlađi bili zainteresiraniji za ozbiljan trening i sportski način života, ali to nije slučaj samo u odbojci i u Hrvatskoj nego globalno. Mi u Mladosti imamo sjajne uvjete, što god poželimo i sretan sam i zadovoljan što sam ovdje.