Liga u koju je nedavno došao Krovinović drastično će smanjiti broj stranaca u momčadima

Brazilski nogometni savez (CBF) najavio je postupno smanjenje broja stranih nogometaša koji mogu nastupiti za klubove u prvoj i drugoj ligi kako bi više prostora dobili mladi Brazilci. Prema novim pravilima, klubovi će od 2027. godine u jednoj utakmici moći koristiti najviše osam stranaca. Granica će se potom smanjivati na sedam u 2028., šest u 2029. te pet u 2030. godini, izvijestio je savez.

- Mjera i dalje zadržava značajan broj stranaca - rekao je izvršni direktor CBF-a Helder Melillo. Broj dopuštenih stranaca po utakmici iznosio je tri 2013. godine, a godinu poslije povećan je na pet. Na toj je razini ostao do 2022., nakon čega je povećan na sedam 2023. te na devet od 2024. godine. Unatoč trenutno dopuštenoj granici od devet stranaca, prosječno ih je 5,4 po utakmici upisano u zapisnik u prvoj ligi, pokazala je analiza 219 utakmica.

Prema podacima CBF-a, broj stranih nogometaša koji su nastupili u prvoj brazilskoj ligi povećao se s 95 u 2022. na 162 u 2025. godini. Ove godine u prvenstvu je već nastupilo 146 stranaca, među kojima i hrvatski veznjak Filip Krovinović (31) pristigao u prvoligaša Gremio iz Hajduka, dok ih je još 13 registrirano i dostupno za debi.

Hajduk i Varaždin sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Prosječna dob igrača registriranih za brazilsko prvenstvo iznosi 28,5 godina, navodi CBF. U vodećim europskim ligama, prosjek je 27 godina u Španjolskoj, 26,4 u Engleskoj, 26,3 u Njemačkoj, 26,1 u Italiji i 26 u Francuskoj. Klubovi će zato od iduće godine morati od ukupno 50 mjesta za registraciju igrača rezervirati najmanje 20 mjesta za mlađe od 23 godine. Taj će se broj povećati na 21 u 2028., 23 u 2029. te 25 u 2030. godini.

Cilj je zadržati mlade igrače u Brazilu jer trenutno odlaze u inozemstvo u većem broju i ranije nego je slučaj u Europi. Nogometaši mlađi od 20 godina činili su primjerice 50,1 posto prihoda koje je Brazil ostvario od transfera igrača u inozemstvo u razdoblju od 2016. do 2025. godine. Promjene su proizašle iz prijedloga "Pokreta klubova koji razvijaju mlade igrače".