'Liječenje je bilo teško, a Barci ću biti zahvalan cijeli život...'
Veliku podršku sam dobio od Barcelone. Male stvari u trenucima poput ovih ne smijemo zaboraviti. Ja nikad neću zaboraviti ono što je Barcelona napravila, rekao je tursi golman...
Punih 10 dana bivši turski reprezentativac i nekadašnji golman Barcelone Rüstü Recber (46) vodio je bitku s korona virusom. Bio je u jako lošem stanju i neko vrijeme je disao pomoću respiratora, ali uspio se oporaviti i prije tjedan dana napustio je bolnicu.
Prvi put nakon virusa, Rustu se javio za AS i opisao kako je izgledalo to mučno razdoblje za njega i njegovu obitelj.
Ne güzel bir gün Allahım sana şükürler olsun..11 günlük zorlu süreçten sonra eşim taburcu oldu🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Sen duaları kabul edensin, sen bizleri gören,bilen koruyansın.. Çok sevinmem gerekse de herşeyi yarım yaşıyorum aslında.. Çünkü o kadar çok şifa bekleyen hasta var ki şu an hastanelerde.. Dostlar, onların babaları, anneleri ,sevdikleri , yakınları hepsine sen bu güzel günü yaşat Allahım..Evlerine, sevdiklerine kavuştur.. Yoğun bakımda hayatta kalma mücadelesi verenlere dualarım devam edecek.. Tesekkürlerime gelince ; bu zorlu süreçte yanımızda olan başta devlet büyüklerim,TFFyöneticilerim,başkanım Ali Şen,başkanım Ali Koç, sevgili büyüğüm Mehmet Ali Aydınlar, olmazsa olmaz çok değerli abilerim Rıdvan Dilmen, Oğuz Çetin, Mustafa Semiz, canım Özlem Cankurtaran, kardeşim Dilek Avşar her an her saniye yanımızda olduğunuzu bilmek çok önemliydi eksik olmayın, sağolun varolun.. Kıymetli dostlarımız, canım ailem,yakınlarımız,sevenlerimiz,sizler Allah herkesten razı olsun iyi ki varsınız hayatta herşey güzel gönlünüzün istediği gibi olsun. Kavacık Medistate hastenesinde başlayıp Maslak Acıbadem’de devam eden tedavimiz boyunca gece gündüz ellerinden geleni yapan bizi iyileştiren doktor, hemşire ve diğer sağlık personeline ne yazsam az.. Allahım sizleri korusun.. Tesekkürler Mücahit hoca, tesekkürler Serap hoca, tesekkürler Gülcihan hoca.. Tedavi şekline gelince; TC Saglık Bakanlığınca uygulanan bir tedavi protokolu var.Bu tüm hastanelerde kişinin hastalık seviyesine göre aynı.Farklı ilaç veya tedavi şekli yok .Vücudun gücü devreye giriyor orada.Virüs mü güçlü sizin vücudunuz mu ? Savaş başlıyor.Bu sebeple zararlı alışkanlıklarınızı bırakın bir an önce şu yaşananlar vesile olsun.Sağlığınızın ve hayatımızın kıymetini bilin.. SEVGİYLE KALIN ,SAĞOLUN...
- Liječenje je bilo dugo i jako teško. U Turskoj su koristili lijek za ovaj virus, davali su mi ga 10 dana i uložili puno truda u moj oporavak. Podrška najbližih mi je bila najvažnija. Svi smo se ujedinili i odlučili pobijediti u ovome. Veliku podršku sam dobio od Barcelone. Male stvari u trenucima poput ovih ne smijemo zaboraviti. Ja nikad neću zaboraviti ono što je Barcelona napravila za mene. Na raspolaganju sam uvijek tom klubu - rekao je Recber za AS.
U Turskoj je zaraženo više od 65.000 ljudi, a bivši turski golman imao je tu sreću i uspio se izliječiti uz podršku supruge Isil i obitelji.
Recber je rekorder po broju utakmica za tursku nogometnu reprezentaciju, preko 120 nastupa kroz dva desetljeća. U više je navrata branio protiv Hrvatske. Na Euru u Engleskoj 1996. zaobišao ga je Goran Vlaović i zabio gol za pobjedu te je tada Rüstü bio tragičar.
Na Euru 2008. je u 122. minuti izveo prekid koji je Turke naposljetku odveo do penala u četvrtfinalu. A na penale su izbacili Bilićeve Vatrene s Europskog prvenstva.