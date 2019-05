'Bio sam ovisan o alkoholu, čak triput bio u bolnici, padao sam'

Varaždinac Emil Milihram (36) prošli je tjedan šesti put postao europski prvak u kanuu. I onda se vratio iz Rusije s kolegama Igorom Gojićem, Ivanom Tolićem i Lukom Obadićem, koji su također osvojili medalje, te šokantno otkrio:

- Nestao sam sa sportske scene 2016. godine jer sam imao određenih zdravstvenih problema, pa sam odlučio da ne krećem dalje dok se ne poslože kockice. Koji problemi? Zeznuta stvar... ovisnost o alkoholu!

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL

Kad je to izgovorio pred malobrojnim okupljenim novinarima, nastavio je:

- Imao sam jako puno problema, posrtanja i padova, pa dizanja, nikako nisam mogao uhvatiti priključak sa stvarnošću, prelomiti neke stvari. Iza mene su tri bolnička liječenja od alkoholizma.

Sport je u cijeloj priči puno pomogao.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Spasio me, definitivno. Ne usuđujem se ni razmišljati što bi bilo sa mnom da nije bilo sporta. No, najvažnije je bilo prelomiti to u glavi. Zato bih htio da ova moja medalja posluži mladim ljudima koji se bore s bilo kakvom ovisnošću da vide kako je izlaz moguć.

Nije imao, kaže, nikakvu podršku .

- Sam sam to gurao i tako je najbolje. Sam sam se doveo u tu situaciju, sam sam se morao i izvući. Kad sam već došao do ruba...

Tema: Sport fanatik