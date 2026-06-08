Liječnici se oglasili: Eriksen je stabilno i u dobrom je stanju

Nogometnu javnost ponovno je zabrinuo Christian Eriksen nakon što se danski veznjak srušio tijekom prijateljske utakmice protiv Ukrajine. Prema posljednjim informacijama, 34-godišnji igrač je pri svijesti, u stabilnom stanju te se osjeća dobro s obzirom na okolnosti koje su podsjetile na incident s Europskog prvenstva 2021. godine.

Do incidenta je došlo u 65. minuti utakmice u danskom gradu Odenseu. Eriksen se, bez kontakta sa suparničkim igračem, primio za prsa i pao na travnjak. Medicinska služba promptno je reagirala, a utakmica je nedugo zatim i službeno prekinuta pri rezultatu 2-1 za Dansku. Liječnik danske reprezentacije Morten Boesen, koji je spasio Eriksenu život i 2021. godine, ubrzo je dao izjavu za javnost.

- Christian je dobro i sam je odšetao s terena. Kako ja to vidim, njegov pacemaker je reagirao onako kako je trebao. Bio je kratko bez svijesti, ali se vrlo brzo vratio i uspostavili smo kontakt - izjavio je Boesen u priopćenju za medije koje je objavio Danski nogometni savez.

Foto: Ritzau Scanpix Denmark

- Prevezen je u bolnicu na daljnje preglede kako bi se utvrdio uzrok incidenta. U stalnom smo kontaktu s njim i liječnicima. Christian je dobro, zamolio me da pozdravim sve suigrače i poručim im da je u redu - dodao je.

Kasnije je potvrđeno kako se očekuje da će Eriksen uskoro biti otpušten iz bolnice.

Reakcije nakon Eriksenova pada pokazale su veliko zajedništvo. Igrači obje momčadi odmah su formirali zaštitni prsten oko danskog veznjaka dok mu se pružala pomoć, štiteći ga od kamera i pogleda s tribina, na kojima je nastala tišina. Kapetan Pierre-Emile Højbjerg bio je među prvima koji su shvatili ozbiljnost situacije.

Ovaj događaj podsjetio je na 12. lipnja 2021., kada je Eriksen doživio srčani zastoj tijekom utakmice Eura protiv Finske u Kopenhagenu. Tada mu je život spašen zahvaljujući brzoj intervenciji suigrača Simona Kjæra i liječničkog tima.

*Uz korištenje AI-ja