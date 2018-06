Lijepa naša dijaspora: Zove se Ivana, voli Hrvatsku i Hajduk

Među sedam tisuća hrvatskih navijača na tribinama stadiona Baltika u Kalinjingradu, na utakmici Hrvatske i Nigerije, ona se posebno isticala. Sva u 'kockicama' s hrvatskim grbom na remenu, atraktivna crnka ukrala je show.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Slike tajanstvene ljepotice u 'kockastom' obišle su svijet, a saznalo se i tko je. Ime joj je Ivana Knöll, bila je finalistica Miss Hrvatske 2016. godine kao predstavnica dijaspore i često je na utakmicama hrvatske reprezentacije.

- Miss Hrvatske želim postati zato što smatram da je to san svake djevojke i zaista bi lijepa uspomena bila i sjećanje u starosti. Rodila sam se u Njemačkoj, do dolaska na Grafički fakultet u Zagreb živjela sam u Hercegovini gdje sam pohađala Opću gimnaziju. Uspiješno sam završila prediplomski studij, ove godine nastavljam sa diplomskim studijem. Uz to, se bavim i modelingom.

- Obožavam ples, posebno sve vrste trbušnog plesa. Godinama sam se bavila latino-američkim plesovima i nastupala. Obitelj i parnter su mi uvijek bili najveća podrška u svemu,zahvaljujući njima i jesam na ovom izboru za Miss Hrvatske. Osim moje ljubavi prema plesu oduvijek sam obožavala putovati, za mene nema nista ljepšeg na svijetu od upoznavanja novih zemalja i kultura s osobom koju volim. Uspijela sam upoznati do sad mnogo zemalja, a cilj mi je posjetiti sve - rekla je tada Ivana.

Bila je i na Svjetskom prvenstvu u Brazilu 2014. godine, a objavila je i fotografiju s Poljuda uz riječi: 'Ajmo, bili'!, što bi se moglo protumačiti da je navijačica Hajduka.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.