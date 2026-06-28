Lijepa svota! Evo koliko je HNS zaradio ulaskom u nokaut fazu

Hrvatska reprezentacija već je plasmanom u nokaut-fazu Svjetskog prvenstva ostvarila značajnu financijsku korist. Osim rezultatskog uspjeha, HNS osigurao je i višemilijunska sredstva iz Fifinog fonda namijenjenog sudionicima turnira. Hrvatska je pobjedom protiv Gane osigurala šesnaestinu finala protiv Portugala.

Prema posljednjem javno dostupnom modelu raspodjele nagrada, reprezentacije koje natjecanje završe između 17. i 32. mjesta dobivaju oko 9,65 milijuna eura. Uz dodatnih približno 2,19 milijuna eura predviđenih za organizaciju priprema i nastup na prvenstvu, Hrvatskoj je do ovog trenutka pripalo ukupno oko 11,84 milijuna eura.

Fifa je u travnju povećala ukupan nagradni fond za svih 48 reprezentacija koje nastupaju na Svjetskom prvenstvu. Svakom nacionalnom savezu zajamčena su sredstva za sudjelovanje i pripreme, neovisno o tome prođe li grupnu fazu ili ne. Prolaskom među 32 najbolje reprezentacije Hrvatska je taj zajamčeni iznos dodatno uvećala.

SP 2026 Hrvatska pobijedila Ganu i plasirala se u drugi krug Svjetskog prvenstva | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Važno je naglasiti da Fifa ne nagrađuje pojedinačne pobjede ili remije u skupini. Konačna isplata određuje se isključivo prema završnom plasmanu na turniru. Novac se uplaćuje Hrvatskom nogometnom savezu, koji potom odlučuje koliki će dio biti raspoređen igračima i stručnom stožeru kroz bonuse, a koliko će ostati za financiranje reprezentativnih aktivnosti i ostalih projekata Saveza.

Ako bi Hrvatska svladala Portugal i izborila osminu finala, ukupna zarada porasla bi na oko 15,35 milijuna eura. Mjesto među osam najboljih reprezentacija vrijedilo bi približno 18,86 milijuna eura, dok bi osvajanje svjetskog naslova donijelo čak oko 46,05 milijuna eura.

Procijenjene Fifine nagrade prema završnom plasmanu (uključujući sredstva za pripreme):

Ispadanje u grupnoj fazi (33. – 48. mjesto): 10,96 milijuna eura

Ispadanje u šesnaestini finala (17. – 32. mjesto): 11,84 milijuna eura

Ispadanje u osmini finala (9. – 16. mjesto): 15,35 milijuna eura

Ispadanje u četvrtfinalu (5. – 8. mjesto): 18,86 milijuna eura

Četvrto mjesto: 25,87 milijuna eura

Treće mjesto: 27,63 milijuna eura

Drugo mjesto: 31,14 milijuna eura

Svjetski prvak: 46,05 milijuna eura