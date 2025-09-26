Lijepe vijesti za Rožmana: Jedan od ključnih prvotimaca vratio se treninzima nakon duge pauze

Napokon dobre vijesti za Osijek i Simona Rožmana. Treninzima prve momčadi su se priključili Hrvoje Babec i Roko Jurišić, objavio je klub. Dug je popis Osječana koji su bili, i još jesu, van stroja, ali se neki važni igrači polako počinju vračati u sastav. Naravno, trebat će vremena da Babec i Jurišić zaigraju u prvenstvu, ali je već dovoljan pomak što su se pojavili na treningu.

Osijek: Osijek i Istra sastali se u 36. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Roko Jurišić je prošle sezone bio standardan prvotimac Osijeka te je skupio naviše minuta u sezoni. Na samom početku priprema, Jurišić je krivo doskočio na jednom treningu te mu je u desnom stopalu pukla metatarzalna kost. Odmah je otišao na operaciju nakon koje je počeo s rehabilitacijom, a sada se napokon vratio na teren.

Hrvoje Babec se vratio nakon što je mjesec dana bio na oporavku od ozljede gležnja. Propustio je sveukupno četiri utakmice te još nije u potpunosti spreman, tako da vjerojatno neće konkurirati za utakmicu s Goricom. Nešto prije Babeca i Jurišića, "bijelo-plavima" se priključio i Stjopa Mkrtčjan kojeg nije bilo zbog ozljede stopala, ali je on već dobio nekoliko minuta protiv Istre u prvenstvu i Uljanika u Kupu.

Osijek i Lokomotiva sastali se u 34. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Simonu Rožmanu i dalje nedostaje Anton Matković, koji će biti "out" vjerojatno cijeli listopad i dio studenog prije nego krene s normalnim treninzima. Matković se i dalje oporavlja od operacije križnih ligamenata. Uz Matkovića, nema ni Jona Mersinaja koji muku muči s potkoljenicom, a na poštedi su još i Emin Hasić te kapetan Vedran Jugović.