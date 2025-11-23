Obavijesti

Sport

Komentari 0
DVA GOLA GIROUDA

Lille pred Dinamo razbio Paris!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Lille pred Dinamo razbio Paris!
3
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Lilleu je to bila šesta prvenstvena pobjeda u ovoj sezoni, koja ga je dovela na četvrto mjesto na ljestvici s 23 boda. Vodeći PSG ima 30 bodova, dva više od drugoplasiranog Marseillea i trećeplasiranog Lensa

Momčad Lillea, koja će u četvrtak u Europskoj ligi ugostiti Dinamo, pred svojim je navijačima pobijedila Paris FC s 4-2 u posljednjoj utakmici 13. kola francuskog nogometnog prvenstva.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen 01:22
Kovi odriješene ruke, neki igrači će odletjeti! Bennacer pretrčao 3 km, a ljutio se jer je zamijenjen | Video: 24sata/pixsell

Momčad koju vodi Bruno Genesio je bila nadmoćna tijekom cijelog dvoboja, iako su gosti poveli u 11. minuti golom Willema Geubbelsa.

Do poluvremena je 39-godišnji veteran Olivier Giroud uspio izjednačiti u 40. minuti, a onda je u 77. minuti donio prednost Lilleu iskoristivši kazneni udarac, prvi od dva koji je dosuđen za domaću momčad. Samo tri minute poslije Aissa Mandi je povećao prednost Lillea na 3-1.

Ligue 1 - Lille v Paris St Germain
Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS

Paris se ponovno približio na gol zaostatka u 84. minuti, a strijelac je bio Lohann Doucet. U četvrtoj minuti sučevog dodatka Norvežanin Marius Broholm je iz drugog kaznenog udarca za Lille postavio konačnih 4-2.

Lilleu je to bila šesta prvenstvena pobjeda u ovoj sezoni, koja ga je dovela na četvrto mjesto na ljestvici s 23 boda. Vodeći PSG ima 30 bodova, dva više od drugoplasiranog Marseillea i trećeplasiranog Lensa. Paris je s 14 bodova ostao na 12. poziciji.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti
NAKON GODINU DANA BRAKA

FOTO Slavni nogometaš ostavio suprugu zbog čudnih sklonosti

Supruga nizozemskog reprezentativca Matthijsa de Ligta, koja je i sama uspješna poduzetnica s vlastitim brendom, na društvenim mrežama često dijeli sadržaj koji se, kako se čini, nimalo ne uklapa u svijet nogometa
U Hajduku pripremaju sastanak zbog sukoba Garcije i Livaje!
PUCANJ U NOGU

U Hajduku pripremaju sastanak zbog sukoba Garcije i Livaje!

Slučaj neodoljivo podsjeća na prošlogodišnji sukob Gattusa i Perišića, koji je razriješen odlaskom Perišića, ali niti je Livaja Perišić, a još je manje Garcia Gattuso

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025