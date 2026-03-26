Lindsey Vonn otvoreno o hororu s Olimpijskih igara: Nisam luda!

Bila sam najbolja na svijetu i potencijalno na putu prema olimpijskom medalji. Sad sjedim u kolicima, komentirala je legendarna američka skijašica Lindsey Vonn (41) koja se oporavlja od stravične ozljede noge. Podsjetimo, Vonn je doživjela ozbiljnu nesreću na spustaškoj utrci na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini, gdje je nastupila devet dana nakon puknuća prednjih križnih ligamenata u koljenu.

Vonn je za Vanity Fair dala prvi intervju nakon teškog pada zbog kojeg je skoro izgubila nogu. Trenutačno se nalazi u svojem domu u Park Cityju u američkoj saveznoj državi Utah. Njezini bolni krikovi, koji su se čuli u televizijskom prijenosu, obišli su cijeli svijet.

- Slomila sam nogu, a i dalje sam bila na skijama. Noga mi je bila smrskana, a nisam mogla skinuti skije. Nisam se mogla pomaknuti i vrištala sam u potrazi za pomoći. Samo mi je trebao netko tko će mi skinuti noge - započela je u intervjuu za popularni časopis Vanity Fair.

Nakon pada, Vonn je završila u službenoj bolnici Olimpijskih igara u Cortini. Dali su joj tablete protiv bolova prije nego što je završila na CT skeniranju.

- Na polovici pregleda počela sam se intenzivno znojiti. Bila sam u ekstremnoj boli. Vrištala sam da me izvade jer je bol bila sve jača. Nije popuštala. Došla mi je do mozga - objasnila je.

Vonn je istaknula kako joj je nogu spasio Tom Hackett, koji je glavni liječnik američke skijaške i snowboard reprezentacije. On se za Vanity Fair sjetio agonične noći u kojoj je Vonn skoro ostala bez noge. Bila je nedjelja navečer, a Vonn je bila na odjelu za intenzivnu njegu. Zaspala je, a sati su prolazili. Većina doktora i osoblja koji su skrbili o njoj bili su kod kuće.

Sve je bilo mirno do trenutka kada se Vonn probudila zbog nepodnošljivih bolova. Naglo joj je otekla noga, a Heckett ju je mjerio svakih nekoliko minuta. Činilo se kao da oteklini neće biti kraja.

- Situacija se pogoršavala. Lindsey nije odgovarala na monstruoznu količinu fentalina, morfina, oksikodona ni na bilo koju tabletu koju možete zamisliti. Znate kako izgleda kobasica na roštilju? Svakim trenutkom izgledaju sve više natečeno. I onda, odjednom, prsnu. Takva je bila situacija s njezinom nogom. Postojale su vrlo ozbiljne šanse da ostane bez svih funkcija u nozi, ako ne i cijelu nogu - rekao je, a njegova reakcija bila je ključna.

Sanjala je olimpijsko zlato, unatoč teškoj ozljedi koljena devet dana uoči ZOI-ja.

- Htjela sam osvojiti Olimpijske igre i htjela sam osvojiti Kristalni globus u spustu u Svjetskom kupu. Bila sam na putu da učinim obje stvari. Svi su rekli da sam neodgovorna jer nastupam na Olimpijskim igrama, tvrdili su da sam uzela mjesto nekome tko je bio spremniji. Nisam luda, znam što mogu i ne mogu sa svojim tijelom - ističe Vonn.

Otkrila je što je najviše proganja.

- Ne želim da ljudi stalno spominju ovaj pad i da me pamte po tome. Nikad prije nije viđeno ono što sam radila prije Olimpijskih igara. Bila sam prva u poretku. Nitko se toga ne sjeća.

Ne želi zatvoriti vrata povratku.

- Ne volim zatvarati vrata, bilo kome i bilo čemu. Zato što nikad ne znate što će se dogoditi. Nemam pojma kakav će mi biti život za dvije, tri ili četiri godine. Možda imam dvoje djece. Možda neću imati djecu i htjet ću se vratiti na stazu. Možda ću živjeti u Europi. Mogla bih raditi bilo što - rekla je, pa, ipak, iskreno priznala...

- Teško je reći s ovom ozljedom. Jako je sj****o. Mislim da je to bio grozan način za završiti moju karijeru. Izdržala sam samo 13 sekundi, ali bilo je stvarno dobro dok je trajalo - zaključila je.