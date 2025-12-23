Obavijesti

Sport

Komentari 0
LEGENDARNA AMERIKANKA

Lindsey Vonn po 5. puta ide na Olimpijske igre: Ovo su zadnje!

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Lindsey Vonn po 5. puta ide na Olimpijske igre: Ovo su zadnje!
5
Foto: Stefan Wermuth

Iako ne mogu jamčiti nikakve ishode, mogu jamčiti da ću dati sve od sebe svaki put kad startam u utrci - napisala je Vonn ispod objave na Instagramu. Nedavno je ostvarila pobjedu u spustu u St. Moritzu

Američka skijašica Lindsey Vonn (41) vratila se na skijaške staze iako je 2019. godine donijela odluku da ode u mirovinu. Prošle godine objavila je spremna vratiti se skijanju, a nedavno je oduševila cijeli svijet pobjedom u spustu u St. Moritzu. 

Pokretanje videa...

Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi 01:41
Zrinka nakon 2. mjesta u veleslalomu u Kanadi | Video: Croski

Za malo više od mjesec dana počinju Zimske olimpijske igre u Milanu Cortini, a legendarna skijašica na društvenim mrežama je potvrdila kako se po peti puta kvalificirala u reprezentaciju.

- Počašćena sam što mogu još jednom predstavljati svoju zemlju, na svojim petim i posljednjim Olimpijskim igrama! Kad sam donijela odluku o povratku skijanju, uvijek sam imala na oku Cortinu jer je to mjesto koje mi je jako, jako posebno. Iako ne mogu jamčiti nikakve ishode, mogu jamčiti da ću dati sve od sebe svaki put kad startam u utrci - napisala je Vonn ispod objave na Instagramu i dodala: 

- Bez obzira na to kako ove utrke završe, osjećam se kao da sam već pobijedila. Zahvalna sam na tome kako je sezona do sada prošla, ali tek sam počela. 

Svojem je timu ljetos priključila legendarnog norveškog skijaša Aksela Lunda Svindala (42) koji joj je pomogao vratiti se u formu i biti ponovno na vrhu u utrkama Svjetskog kupa. 

FIS Alpine Ski World Cup - Women's Super G
Foto: Denis Balibouse

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.
FOTO: ANNA KOURNIKOVA

Sjećate se nje? Proglasili su je najljepšom tenisačicom ikad, a sad je postala majka u 45.

Bivšu tenisačicu Annu Kournikovu smatraju jednom od najljepših u povijesti toga sporta, a bavila se i modelingom. S pjevačem Enriqueom Iglesiasom dobila je dijete u 45. godini, čime se pohvalila na društvenim mrežama
Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju
FOTO: MINA I ANĐELA

Srpkinja i Crnogorka kao ring djevojke FNC-a malo toga kriju

Mina Jeremić i Anđela Kustudić mamile su uzdahe na eventima domaće MMA organizacije. Djevojke iz Beograda i Budve na scenu će uskoro i u Münchenu
FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav
RUŠI STEREOTIPE

FOTO Bila je hostesa na Čilićevu meču, a onda se rodila i ljubav

Kristina Čilić ex Milković je psihologinja, poduzetnica i majka dvojice sinova, vodi zakladu i pomaže mladim talentima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025