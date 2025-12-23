Lindsey Vonn po 5. puta ide na Olimpijske igre: Ovo su zadnje!

Američka skijašica Lindsey Vonn (41) vratila se na skijaške staze iako je 2019. godine donijela odluku da ode u mirovinu. Prošle godine objavila je spremna vratiti se skijanju, a nedavno je oduševila cijeli svijet pobjedom u spustu u St. Moritzu.

Za malo više od mjesec dana počinju Zimske olimpijske igre u Milanu Cortini, a legendarna skijašica na društvenim mrežama je potvrdila kako se po peti puta kvalificirala u reprezentaciju.

- Počašćena sam što mogu još jednom predstavljati svoju zemlju, na svojim petim i posljednjim Olimpijskim igrama! Kad sam donijela odluku o povratku skijanju, uvijek sam imala na oku Cortinu jer je to mjesto koje mi je jako, jako posebno. Iako ne mogu jamčiti nikakve ishode, mogu jamčiti da ću dati sve od sebe svaki put kad startam u utrci - napisala je Vonn ispod objave na Instagramu i dodala:

- Bez obzira na to kako ove utrke završe, osjećam se kao da sam već pobijedila. Zahvalna sam na tome kako je sezona do sada prošla, ali tek sam počela.

Svojem je timu ljetos priključila legendarnog norveškog skijaša Aksela Lunda Svindala (42) koji joj je pomogao vratiti se u formu i biti ponovno na vrhu u utrkama Svjetskog kupa.

Foto: Denis Balibouse