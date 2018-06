Lineker izmijenio slavnu izjavu: Uvijek na kraju je*eno dobiju

Engleska nogometna legenda, bivši reprezentativac i napadač Leicestera Evertona, Barcelone i Tottenhama, a danas sjajni komentator BBC-a i čovjek čije duhovite objave na društvenim mrežama uvijek plijene pažnju diljem svijeta, Gary Lineker, nakon nevjerojatnog preokreta Njemačke malo je modificirao svoju slavnu izjavu.

- Nogomet je sport koji je izmislila Engleska, koji se igra 11 na 11 i u kojem uvijek pobjeđuju Nijemci - rekao je Lineker nakon što je Njemačka pobijedila Englesku u polufinalu SP-a 1990. u Italiji.

No sada je nakon Kroosova prekrasnog gola u 95. minuti protiv Šveđana nadogradio tu izjavu.

- Nogomet je jednostavna igra, 22 igrača naganja loptu 82 minute, a onda Nijemci dobiju crveni karton pa idućih 13 minuta 21 igrač naganja loptu i na kraju Nijemci nekako je*eno pobijede - napisao je Lineker na Twitteru.

Football is a simple game, 22 men chase the ball for 82 minutes and the Germans get a player sent off so 21 men chase the ball for 13 minutes and at the end the Germans somehow fucking win.