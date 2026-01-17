Lino Červar otvoreno: 'Rukomet se promijenio, a pravila je pisao netko tko ga nikad nije igrao'

Proslavljeni hrvatski trener Lino Červar (75) progovorio je o predstojećem Europskom prvenstvu koje Hrvatska otvara u subotu s Gruzijom od 18.00 sati. Jedan od najuspješnijih hrvatskih izbornika s Hrvatskom je osvojio olimpijsko, svjetsko i mediteransko zlato, tri europska i dva svjetska srebra.

Za Novi list progovorio je o jačini Europskog, koje je po njemu kompetitivnije od Svjetskog prvenstva.

- Činjenica je ono što mnogi govore da je Europsko prvenstvo uvijek jače od Svjetskoga prvenstva. I to zato što je vrhunska kvaliteta koja je prisutna u Europi ipak dominantna. Izvan nje, istina, imamo Egipat i možda još koju zemlju, ali je vrhunsko europsko natjecanje vrlo nezgodno i itekako zahtjevno.

Smatra da moderan rukomet ide na ruku moćnijih rukometnih sila, a da su manje reprezentacije podređene.

- Rukomet se promijenio i on više nije kolektivni sport, postao je igra u kojoj se igra 'jedan na jedan' ili 'dva na dva', dakle, individualizam je u ovakvoj situaciji prerastao kolektivni loptački sport. Jedan čovjek donosi neke odluke, a mislim da pojedinac ipak ne može rješavati neke tako važne stvari. Tu, naravno, mislim na suđenje. Primjerice, oni osobnim kriterijem odlučuju kada je pasivna igra. Nekima puštaju 20, a nekima čak 40 sekundi. Pravila je inače napisao netko tko nikada nije igrao rukomet.

Komentirao je legendarni Lino hrvatske šanse na Euru i prve protivnike Gruzijce te Nizozemce.

- Ovakav ždrijeb si ne bismo sami napravili. Imamo realne šanse za drugi krug u kojem možemo dobiti i Mađarsku i Sloveniju. Nikoga ne treba podcjenjivati, ali imamo realne šanse za polufinale. To je ocijenio svatko tko imalo razumije rukomet. Gruzija nije na razini o kojoj treba pričati, neugodan suparnik nam može biti Nizozemska. Vodi je Šveđanin Olsson, bio je dobar obrambeni igrač i može postaviti dobru zonu. Imaju i dobru tranziciju. No, ozlijedio im se desni bek.

Najteže će nam biti protiv Švedske, smatra 'Mago di Umago'.

- Šveđani su nam najveće iskušenje, ali dvije reprezentacije idu dalje u drugi krug. Sigurno da bi bilo dobro s dva boda ući u drugi krug. Ne smijemo unaprijed razmišljati da smo izgubili, Švedska nije jaka kao što je bila, s njom se može igrat.

Hrvatska prvi susret igra u subotu od 18.00 sati protiv Gruzije. Drugu utakmicu izabranici Dagura Sigurdssona igraju u ponedjeljak protiv Nizozemske u istom terminu, a posljednji preliminarne runde protiv domaćina Švedske u srijedu od 20.30 sati. Sve susrete naši igraju u Malmöu u Malmö Areni.