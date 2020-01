Linu Červara napad ne brine, već obrana. I trebala bi jako...

Na Euro putujemo s pobjedom. Nakon jurnjave i remija s Bosnom i Hercegovinom trebala nam je protiv Katara (33-28) više nego što smo mislili premda je u pitanju bila samo prijateljska utakmica. Da je zgodno s još jednim naslovom Croatia Cupa prema Austriji, zgodno je, ali da je dojam iz Žatike zadovoljavajuć, i nije. Da se ne varamo.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

BiH i Katarani otprilike 45 minuta nisu nam otkrili boljke, nego ih samo potvrdili jer se, budimo realni, ponavljaju iz siječnja u siječanj. Prijateljske utakmice ne oblikuju obranu, ali ako se ni u jednoj od dvije provjere pet dana prije Eura ona neće odigrati kao što će se 9. siječnja u Grazu, onda imamo problem. Obrana nije samo stvar volje, već i stvar načina. Mi naš tražimo predugo.

Odbojka i dalje dominira, toliko da smo više zaboravili napraviti prekršaj dalje od vlastitih šest metara. Očekivati pokretljivost baš svakog igrača dok protivnik napada u komadu nije realno, skoro ni moguće. Pa se dogodi da je crta češće nezatvorena nego obrnuto.

U Poreču smo vidjeli i 6-0 i 5-1, no nijednu u najboljem izdanju, pa je i Šego više bio promatrač nego inače. U onoj prvoj samo je Musa glavni lik dok se ne umori, dok su se sporedni protiv Njemačke u listopadu i sada mijenjali više nego što će za nekoliko dana. Dojam je da se i Lino u silnom traženju prekombinirao.

Problem sa sedmercima

Mandić prvi počinje kao prednji u 5-1, ali s Duvnjakom u toj ulozi i dalje nemamo bolju jer s njom u pravilu lomimo protivnike. U ova dva dana Duvnjak napad jedva da je osjetio, i tu se Lino mora odlučiti za što mu je kapetan potrebniji. U oba nam je slučaja dragocjen.

Nismo, također, riješili ni sedmerce. Horvatova se kriza iz loše Zagrebove polusezone prenijela i na reprezentaciju, Matanović je bio izbor protiv Nijemaca, ali Červar mu nakon promašaja protiv BiH više nije dao loptu u ruke. Cindrić je bio siguran protiv Katara makar ne izgleda kao dugoročna opcija.

Napad Linu ne brine, i ne treba kada ima to što ima. Još kada na sve to dobije Martinovića koji će svojom igrom između linija profitirati uz Duvnjaka, Cindrića i Karačića, onda je to samo još jedan plus.

Sada još mora odlučiti tko će mu biti 16.; Šarac ili Hrstić. Prvi je više igrao protiv BiH, drugi protiv Katara. Šarac je kroz polusezonu u Celju stvorio dosta jače argumente, sa šutom izvana i kao "trojka" obrani on više izgleda kao taj iako će Linina biti zadnja...

Tema: Rukometni Euro 2020.