Po tko zna koji put je sa svojom Podravkom srušio najveće rivale. Njegove rukometašice pobijedile su Lokomotivu. Laknulo mu je, moglo se to čuti po njegovim izjavama nakon utakmice. Bio je pod ogromnim pritiskom, što je i sam priznao.

Nažalost, nedugo nakon toga strašna vijest je prozujala je Hrvatskom. Legendarni Zlatko Saračević preminuo je u 60. godini života.

- Nije mi jasno, stvarno mi nije jasno, ja sam u potpunom šoku! Znam da nije bio bolestan, nije mi jasno. On je bio primjer trenerske struke, sportskog ponašanja, olimpijski pobjednik, bio je i moj pomoćnik 2018. godine na Europskom prvenstvu. Bio je sve to, ali prije svega bio je čovjek. Nikad ni o kome nije rekao jednu lošu riječ i nitko o njemu nikada nije mogao reći ništa loše. Ne kažem to reda radi, zaista - kazao je bivši hrvatski izbornik Lino Červar za Sportske novosti.

Dok su njegove igračice slavile pobjedu nad velikim konkurenticama, Saračević je osjetio slabost. Sarač je poslije utakmice vozio kući trenericu vratarki Barbaru Stančin. Na semaforu mu je pozlilo te je Barbara odmah pozvala Hitnu pomoć, piše Podravski list.

Prevezen je u koprivničku bolnicu, liječnici su ga oživljavali 40 minuta, ali nažalost, mogli su samo proglasiti smrt.

Sarač je ostavio ogroman trag u hrvatskom rukometu. Bio je dio reprezentacije koja je osvojila broncu na Euru 1994. godine te srebro na SP-u 1995. na Islandu. Bio je i član legendarne momčadi koja je 1996. godine u Atlanti senzacionalno osvojila olimpijsko zlato.

Nakon umirovljenja se posvetio trenerskoj karijeri, trenirao je Zagreb, Zamet, u Podravci je bio od 2018. godine, a bio je i Červarov pomoćnik u reprezentaciji.

- Ja sam mu znao i pokojnog oca, on je isto bio veliki igrač i igrao je na istom mjestu desnog vanjskog. Ma užas. Izgubili smo jednog velikog sportaša u ova nesigurna i teška vremena. Ovo je stvarno jedan težak udarac i za rukomet i naš sport i sve nas koji smo ga znali. Šokiran sam, teško mi je u ovom trenutku govoriti. Izgubili smo jednog velikog čovjeka, sportaša, trenera. Strašno, bio je stvarno velik čovjek, ljudina - zaključio je Červar.

Čekali smo da završi ta prokleta 2020. godina koja nam je donijela korona virus i odnijela živote brojnih velikana. Nažalost, u 2021. godini otišao je još jedan velikan. Veliki Saračević.