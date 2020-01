Lino: Pa ja sam napravio što nema ni u Guinnessovoj knjizi

Prvo, ispunili smo prvi cilj, plasirali se u drugi krug i odlazimo u Beč s dva boda. To je najviše što smo mogli napraviti. Cijenim Srbiju, koja ima više dobrih pojedinaca, tu su Cupara, Ivanišević, braća Pirić, Zelenović... To je jedna momčad koju poštujem i neovisno o svemu nije mi svejedno kako ćemo završiti igranje u Grazu. Ali, da, želimo i sačuvati igrače koji su iznijeli najveći teret u prve dvije utakmice. I, da, želimo ići iz Graza nepobjedivi, rekao je Lino Červar.

Koliko ste zadovoljni mlađima, kojima ste dali priliku protiv Bjelorusije?

- Šarac je ozlijeđen, išao je na pregled i čekamo rezultate, osjeća bol u koljenu. Uskoro ćemo doznati rezultate.. Pokazalo se da im nije jednostavno igrati u takvoj atmosferi. Publika je nevjerojatna, pa i iskusniji igrači su imali tremu igrati pred ovakvom atmosferom. Ako Šarac neće moći igrati, Mamić će dobiti priliku u napadu, trebamo ga kao realizatora...

Iako je pred nama utakmica protiv Srbije, izbornik Lino Červar itekako gleda prema drugom krugu.

- Snimamo, realiziramo, veliki sam analitičar. Ali, ako vam netko kaže da u time-outu možete nešto promijeniti, ne možete, to su malo blefovi, možete na motivaciju, neki potez... U drugom krugu očekujem Španjolsku i Njemačku, ali mi svakog protivnika analiziramo...

U drugom krugu Hrvatska ima zaista sjajan ždrijeb, nema Skandivaca, nema Francuza....

- Otvorio nam se ždrijeb? Uvijek govorim jednu stvar, bili smo na papiru favoriti skupine, ali da nismo ozbiljno shvatii, sigurno ne bi ovako završilo..

Lino Červar bio je izbornik 2010. na Euru u Austriji. Kao i sad, Hrvatska je impresivno otvorila skupinu, pala je Danska i otišli smo do kraja, do finala. Bilo je to posljednje finale koje smo igrali. Prošlo je deset godina, a ova generacija ima to nešto što je imala ona...

- Vidim li kakve sličnosti? Pa ja samo bio trener te momčadi, mogu reći, hendikepirane... Igrali smo finale protiv Francuske i vodili smo 12-9. Nakon toga sam otišao i nisam bio osam godina ovdje. Ljudi zaboravljaju da me nije bilo osam godina, pa kad govore o meni kažu "Ah, to je Lino iz 2003. ili 2004.". A zaboravljaju da sam bio i 2010., kad smo igrali finale. Sad kad sam se vratio trebao sam sve promijeniti, ideju igre, sustav... Pokazat ćemo da ova generacija iam kvalitetu. Pa je li se sjećate da sam preuzeo momčad nakon prvenstva u Švedskoj, gdje smo završili posljednji, bez boda. I u samo godinu dana smo postali svjetski i olimpijski poobjednici... Ljudi moji, pa to nema u Guinessovoj knjizi rekorda. Postoji "Hall of fame" za pojedinca, ali želim da se uvede i za momčad. Jer, da se uvede, onda bi moji dečki bili tamo. Nađite mi primjer, molim vas, gdje je netko bio zadnji i u dvije godine postao svjetski prvak i olimpijski pobjdnik - kaže Lino.

U domovini je već euforija, u Grazu su hrvatski navijači okupirali grad, pjevaju se hrvatske pjesme, svi nas vide jako daleko...

- E, sad je problem kako sačuvati igrače od euforije. Sjetite se Njemačke 2007. godine...Morat ću razgovarati s igračima, pametni su, čuju i vide što se događa. Nikad se nisam predao prije utakmice, pa neću ni sada. I molim vas, bitno je da budemo svi sretni i da zajedno idemo što dalje. Jer ovo je sjajna generacija, možda mene neće biti poslije, ali netko drugi koji dođe može iskoristiti ovu generaciju...

