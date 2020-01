Linova životna priča: Supruga Klaudija drži 4 kantuna kuće

Umirovljeni profesor tjelesnog odgoja iz Umaga, Juraj Radovčić (89) prvi je čovjek koji je Linu Červara "zarazio" rukometom. Profesora Radovčića posjetili smo u umaškom Domu za starije gdje uživa u "zlatnim godinama". I danas rado gleda utakmice i svog bivšeg učenika Červara kojeg iznimno cijeni.

- Lino je apsolutno i bez iznimke najbolji trener. Njegova glavna karta je retorika. On ima jedan "feler", a taj je da fizički nije jak, niti je to bio kao dijete, pa kad se još kao osnovnoškolac zainteresirao za sport, znao sam da će daleko dogurati, ali kao organizator. Nije bio fizički jak, ali je intelektualno nadmoćan. Ima žicu za to - počeo je priču Radovčić.

- Bio je moj učenik i išao u 5.C razred osnovne škole. Sjećam se da je igrao "srednjaka". Bio je centralni igrač i kao takav solidan. Ako niste primjetili, Lino je ljevak. Svi ljevaci u povijesti imaju jedan poseban "čip koji radi". Još kao dijete pokazivao je strahoviti smisao za organizaciju. Moram reći da sam ja Lina uveo u sport, ali ga je Gobac plasirao u reprezentaciju - prisjetio se lucidni Červarov profesor, ne krijući oduševljenje kada priča o svom učeniku.

Iako je zašao u devedesetu godinu života, prof. Radovčić dobro pamti detalje iz profesorskih dana, ali i Červarove strategije.

- Červar je u početku kao dijete igrao nogomet, a kasnije rukomet. Sjećam se da je uvijek imao glavu gore, a kod djece je uglavnom bio veliki problem imati pregled igre. On je to imao. Inače sam predavao devet godina u školi u Bujama, a kasnije u osnovnoj i srednjoj školi u Umagu. Prvi smo u Istri davne 1953. godine pokrenuli mali rukomet. Lino je rođen 1950.godine. Puno sam s njim i učenicima radio, ne samo na nastavi već i u slobodno vrijeme na slobodnim aktivnostima subotom, kao trener - priča trener.

Kaže da Červar nije imao jake fizičke predispozcije, ali da ima odličnu drugu stranu - voli "okupljati ekipu".

- Imao je ego i jak nos za organizaciju posla - ponovio je Červarov profesor.

Koliko je Červar bio vezan za svog profesora govori podatak da ga je došao posjetiti u Domu za starije, a kada je imao svoj prvi televizijski intervju u životu, nazvao je - profesora Radovčića.

- Tada me je uzbuđen nazvao i pitao me "kakav sam dojam ostavio profesore?" Takav je Lino - rekao je na kraju.

Červarov dugogodišnji prijatelj Mijat Gavran-Gavro, zaljubljenik u sport i novinar koji piše o umaškom sportu, za njega kaže da je simbol rukometa.

- Znamo se 49 godina, a prve ozbiljnije rezultate napravio je s RK "Novigrad" 77/78. godine. Inače, Lino je završio za profesora hrvatskog jezika te je dvije godine radio u školi. Svojevremeno je uređivao i lokalni mjesečnik "Agroturist", i to kao glavni urednik, dok sam ja bio suradnik. On i ja kad se vidimo, ispričamo se pogledom, ne moramo gotovo niti govoriti - tvrdi Gavro.

Nastavlja da su Červarove obje kćeri trenirale rukomet, ali su na kraju završile u drugim karijerama.

- Osim djece i unuka, njegova najveća potpora je supruga Klaudija. Iznimno se poštuju i cijene, a upravo je Klaudija ta koja drži "četiri kantuna kuće". Mi se kao prijatelji nalazimo bez dogovora, uglavnom u lokalnoj slastičarnici u gradu. Ako je netko zaslužio zlato, to je on. On je takav da zna poslušati svačije mišljenje, a što se osjećaja tiče - nježniji je od tete u vrtiću - kaže Gavro koji završava s rečenicom:

- On je Lino nacionale!

