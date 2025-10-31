Lionel Messi daleko najplaćeniji nogometaš u MLS ligi! Evo koliko zarađuje i tko ga slijedi

Lionel Messi (38) daleko je najplaćeniji igrač u MLS-u, objavila je Udruga igrača MLS lige. Treća je to godina zaredom na kojoj je Argentinac na vrhu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:11 Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Messi u Inter Miamiju zarađuje oko 18,61 milijun eura godišnje. Iza njega smjestila se legenda Tottenhama Son Heung-Min s plaćom od 10,16 milijuna eura. Treći na listi je Sergio Busquets s malo manje od osam milijuna eura godišnje zarade.

Foto: Sam Navarro/REUTERS

Top 5 među igračima zatvaraju Miguel Almiron iz Atlanta Uniteda i Hirving Lozano iz San Diega.

Što se klubova tiče, Inter Miami je na vrhu s 44,5 milijuna eura godišnjeg proračuna. Više od 15 milijuna eura manje iznosi proračun Los Angeles FC-a, a treća je Atlanta United. Cincinnati je četvrti u MLS-u, a peti Chicago Fire.