TREĆU GODINU ZAREDOM

Lionel Messi daleko najplaćeniji nogometaš u MLS ligi! Evo koliko zarađuje i tko ga slijedi

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Lionel Messi daleko najplaćeniji nogometaš u MLS ligi! Evo koliko zarađuje i tko ga slijedi
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Lionel Messi (38) daleko je najplaćeniji igrač u MLS-u, objavila je Udruga igrača MLS lige. Treća je to godina zaredom na kojoj je Argentinac na vrhu.

Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal 01:11
Forbes: Ovo su nogometaši koji najviše zarađuju. Na listi se prvi put pojavio 18-godišnji Yamal | Video: 24sata/reuters

Messi u Inter Miamiju zarađuje oko 18,61 milijun eura godišnje. Iza njega smjestila se legenda Tottenhama Son Heung-Min s plaćom od 10,16 milijuna eura. Treći na listi je Sergio Busquets s malo manje od osam milijuna eura godišnje zarade. 

MLS: MLS Cup Playoffs-Round One-Nashville SC at Inter Miami CF
Foto: Sam Navarro/REUTERS

Top 5 među igračima zatvaraju Miguel Almiron iz Atlanta Uniteda i Hirving Lozano iz San Diega. 

Što se klubova tiče, Inter Miami je na vrhu s 44,5 milijuna eura godišnjeg proračuna. Više od 15 milijuna eura manje iznosi proračun Los Angeles FC-a, a treća je Atlanta United. Cincinnati je četvrti u MLS-u, a peti Chicago Fire. 

