Lionel Messi: Pep Guardiola je najbolji trener ikad u nogometu

Navijači Barcelone sa sjetom se prisjećaju razdoblja od 2008. do 2012. i najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba. Pep Guardiola tada je sa slavnom generacijom (Messi, Xavi, Iniesta) oduševio nogometni svijet, a koliko Argentinac cijeni bivšeg trenera, još je jednom pokazao.

- Pep Guardiola je najbolji trener u povijesti nogometa - rekao je Messi.

Messi i Guardiola osvojili su dvije Lige prvaka, tri naslova La Lige, a pod vodstvom Pepa Messi je zabio 91 gol u kalendarskoj 2012. godini, što je rekord.

Guardiola je trenerski put nakon Barcelone nastavio u Bayernu i Manchester City (čiji je trener), dok je Messi nakon 21 godine u Barceloni (brojeći i omladinske kategorije) igrao za PSG, dok je trenutačno član Inter Miamija.