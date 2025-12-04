Obavijesti

Lionel Messi: Pep Guardiola je najbolji trener ikad u nogometu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Messi i Guardiola osvojili su dvije Lige prvaka, tri naslova La Lige, a pod vodstvom Pepa Messi je zabio 91 gol u kalendarskoj 2012. godini, što je rekord

Navijači Barcelone sa sjetom se prisjećaju razdoblja od 2008. do 2012. i najuspješnijeg razdoblja u povijesti kluba. Pep Guardiola tada je sa slavnom generacijom (Messi, Xavi, Iniesta) oduševio nogometni svijet, a koliko Argentinac cijeni bivšeg trenera, još je jednom pokazao. 

- Pep Guardiola je najbolji trener u povijesti nogometa - rekao je Messi. 

Messi i Guardiola osvojili su dvije Lige prvaka, tri naslova La Lige, a pod vodstvom Pepa Messi je zabio 91 gol u kalendarskoj 2012. godini, što je rekord. 

Guardiola je trenerski put nakon Barcelone nastavio u Bayernu i Manchester City (čiji je trener), dok je Messi nakon 21 godine u Barceloni (brojeći i omladinske kategorije) igrao za PSG, dok je trenutačno član Inter Miamija. 

