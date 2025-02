Livaja golom protiv Varaždina postavio nevjerojatan rekord!

Hajduk je u subotu s minimalnih 1-0 pobijedio Varaždin. Utakmica na domaćem terenu ponovno je bila ispod razine koja se od splitskog velikana očekuje, a jedini gol zabio je Marko Livaja. Najbolji strijelac Hajduka ovaj put je pogodio iz penala koji je izborio Michele Šego.

Napadač "bilih" ovim je pogotkom došao do 114 sudjelovanja u golovima (75 golova i 39 asistencija) i tako postao igrač s najviše doprinosa u povijesti HNL-a kada je riječ o formatu lige s deset klubova. Sve to Livaja je postigao u samo 128 utakmica. U prosijeku to je 0,89 golova ili asistencija po nastupu. Ovaj podatak još jednom pokazuje koliko je splitska momčad ovisna o njegovom doprinosu. Zbog toga se Hajduk okrenuo pojačanjima u napadu pa su ove zime vratili Jana Mlakara i Šegu u klub te posudili Nazarija Rusina iz Sunderlanda.

Trojac je to koji bi trebao rasteretiti Livaju, no za sada njihov učinak nije došao do izražaja. Postoje i objektivni razlozi zašto. Šego je nakon dolaska bio bolestan i utakmica protiv Varaždina bila mu je debi. Rusin je odigrao dvije utakmice i ostvario jednu asistenciju, dok je Mlakar u dobio 60 minuta u također dvije utakmice, no ostao je bez učinka.

Igra se od dolaska Livaje vrti oko njega, a protiv Varaždina je to bilo najočitije. Kada je momčad bila bezidejna, spuštao se nisko kako bi primio loptu i pokušao individualnom kvalitetom napraviti razliku. U prvom poluvremenu Gennaro Gattuso mu je čak promijenio poziciju. Livaja je utakmicu počeo na polušpici, a ispred njega bio je isturen Rusin. Talijan je tako pokušao iskoristiti Livajine kreativne sposobnosti, pa je napadač često dijagonalama mijenjao stranu, no vidjelo se kako je ipak prvenstveno napadač. Nakon promjene strane ubacivao se u šesnaesterac kako bi dočekao ubačaje.

Livaja se daleko izdvaja od konkurencije, a na listi ga slijedi još jedan bivši igrač Hajduka, Mijo Caktaš. On je u 244 utakmice za Osijek i Hajduk imao 113 doprinosa. Njega slijedi miljenik Dinamovih navijača Hillal Soudani, koji je u 132 utakmice stigao do brojke od 111. Top pet zatvaraju još Bruno Petković sa 100 doprinosa u 170 utakmica te Ivan Krstanović s istim učinkom u 346 susreta.