Livaja i Petković nisu na vrhu! Evo koliko su zaradili pojedini igrači Dinama i Hajduka u 2025.

Financijska agencija (FINA) objavila je podatke o prihodima nogometaša iz Hrvatske nogometne lige, koji su registrirani kao mali i mikro poduzetnici te su dužni prijavljivati svoja primanja. Podaci su javno dostupni na internetskoj stranici Info.biz, a Jutarnji list izdvojio je primanja nekih igrača Dinama i Hajduka.

Važno je naglasiti kako prijavljeni iznosi, uz klupske plaće, uključuju i ostale prihode, primjerice od sponzora. Također, dio igrača proveo je samo dio 2025. u HNL-u, što se odražava na njihove ukupne prihode.

Marko Pjaca imao je najveći prijavljeni neto prihod u Dinamu u 2025. godini, čak 1,68 milijuna eura neto (2,17 mil. eura bruto). Podsjetimo, 30-godišnjak nije postigao dogovor sa Zvonimirom Bobanom te je prošlog ljeta napustio “modre” i karijeru nastavio u Twenteu. Slijedi Bruno Petković s prijavljenih 1,19 milijuna eura neto.

Kapetan Dinama Josip Mišić prijavio je 845.000 eura neto, dok je njegov prethodnik Arijan Ademi na 690,497 eura neto. Među istaknutijima je i Samy Mmaee, koji je prijavio 670,938 eura neto.

Zanimljiva su i ostala imena. Sandro Kulenović, koji je zimus otišao na posudbu s opcijom otkupa u Torino, prijavio je 591,694 eura neto, dok je Ronael Pierre-Gabriel na 568,292 eura neto. Juan Cordoba zaradio je 470,759 eura neto, identičan iznos kao i Dejan Ljubičić, koji je u siječnju otišao u Schalke.

Posebno se ističe slučaj Dine Perića. Od početka 2024. odigrao je svega 14 minuta u derbiju protiv Hajduka, a dugo je izvan kadra zbog ozljeda. Unatoč tome, prijavio je 493,884 eura neto.

Niko Galešić prijavio je 414,560 eura neto, Ismaël Bennacer 378,543 eura neto, Stefan Ristovski 305,433 eura neto, a Luka Stojković 217,414 eura neto. Među onima s manjim primanjima su Monsef Bakrar (164,111 eura neto), tinejdžer Cardoso Varela (157,453 eura neto) i Marko Soldo (114,004 eura neto).

Kod Hajduka se izdvaja Marko Livaja s 1,29 milijuna eura neto. Na drugom mjestu je Filip Krovinović s 489,740 eura neto, dok je Ante Rebić prijavio 137,850 eura neto, a Ivica Ivušić 135,075 eura neto.